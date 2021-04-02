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Удон с креветками и грибами: рецепт японской лапши от победительницы «Супер Топ-модели по-украински»

Удон с креветками и грибами: рецепт японской лапши от победительницы Супер Топ-модели по-украински

Таня Брык из модельного реалити Нового канала поделилась рецептом блюда, которое идеально подойдет как для романтического ужина, так и для сытного завтрака

Удон — лапша из пшеничной муки, очень популярная в японской кухне. Восточное блюдо давно перестало быть экзотикой в Украине, приготовить его можно и дома. А поможет в этом рецепт от Тани Брык — победительницы реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 2-3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • грибы — 200 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соус терияки — 30-50 мл;
  • удон — 240 г;
  • креветки — 300 г;
  • сливочное масло — для жарки;
  • оливковое масло — для жарки;
  • бульон — 60 мл;
  • сухой чеснок — по вкусу;
  • паприка — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Удон с креветками и грибами: рецепт японской лапши от победительницы Супер Топ-модели по-украински

Способ приготовления:

  1. Растопите на сковороде сливочное и налейте оливковое масло. Обжарьте на них мелко раздавленный чеснок. Затем добавьте очищенные креветки.
  2. Порежьте лук, грибы и перец кубиками. Как только креветки станут золотистого цвета, добавьте овощи и тушите все вместе под крышкой.
  3. К овощам добавьте бульон и немного воды. Через несколько минут добавьте соус терияки, приправьте овощи сухим чесноком и паприкой.
  4. Отварите удон, согласно инструкции на упаковке. Готовую лапшу добавьте на сковороду, перемешайте и тушите все вместе еще около трех минут. Можно добавить еще несколько ложек соуса терияки по вкусу. Ваш удон готов. Приятного аппетита!

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