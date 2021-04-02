Удон с креветками и грибами: рецепт японской лапши от победительницы «Супер Топ-модели по-украински»
Таня Брык из модельного реалити Нового канала поделилась рецептом блюда, которое идеально подойдет как для романтического ужина, так и для сытного завтрака
Удон — лапша из пшеничной муки, очень популярная в японской кухне. Восточное блюдо давно перестало быть экзотикой в Украине, приготовить его можно и дома. А поможет в этом рецепт от Тани Брык — победительницы реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.
Ингредиенты:
- болгарский перец — 2-3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- грибы — 200 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- соус терияки — 30-50 мл;
- удон — 240 г;
- креветки — 300 г;
- сливочное масло — для жарки;
- оливковое масло — для жарки;
- бульон — 60 мл;
- сухой чеснок — по вкусу;
- паприка — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Растопите на сковороде сливочное и налейте оливковое масло. Обжарьте на них мелко раздавленный чеснок. Затем добавьте очищенные креветки.
- Порежьте лук, грибы и перец кубиками. Как только креветки станут золотистого цвета, добавьте овощи и тушите все вместе под крышкой.
- К овощам добавьте бульон и немного воды. Через несколько минут добавьте соус терияки, приправьте овощи сухим чесноком и паприкой.
- Отварите удон, согласно инструкции на упаковке. Готовую лапшу добавьте на сковороду, перемешайте и тушите все вместе еще около трех минут. Можно добавить еще несколько ложек соуса терияки по вкусу. Ваш удон готов. Приятного аппетита!
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