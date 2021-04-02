Удон с креветками и грибами: рецепт японской лапши от победительницы «Супер Топ-модели по-украински»

Таня Брык из модельного реалити Нового канала поделилась рецептом блюда, которое идеально подойдет как для романтического ужина, так и для сытного завтрака

Удон — лапша из пшеничной муки, очень популярная в японской кухне. Восточное блюдо давно перестало быть экзотикой в Украине, приготовить его можно и дома. А поможет в этом рецепт от Тани Брык — победительницы реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.

Ингредиенты:

болгарский перец — 2-3 шт.;

лук — 1 шт.;

грибы — 200 г;

чеснок — 2 зубчика;

соус терияки — 30-50 мл;

удон — 240 г;

креветки — 300 г;

сливочное масло — для жарки;

оливковое масло — для жарки;

бульон — 60 мл;

сухой чеснок — по вкусу;

паприка — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Растопите на сковороде сливочное и налейте оливковое масло. Обжарьте на них мелко раздавленный чеснок. Затем добавьте очищенные креветки. Порежьте лук, грибы и перец кубиками. Как только креветки станут золотистого цвета, добавьте овощи и тушите все вместе под крышкой. К овощам добавьте бульон и немного воды. Через несколько минут добавьте соус терияки, приправьте овощи сухим чесноком и паприкой. Отварите удон, согласно инструкции на упаковке. Готовую лапшу добавьте на сковороду, перемешайте и тушите все вместе еще около трех минут. Можно добавить еще несколько ложек соуса терияки по вкусу. Ваш удон готов. Приятного аппетита!

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