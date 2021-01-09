Картофельные крокеты: рецепт приготовления пошагово

Как приготовить картофельные крокеты с сыром? Это блюдо – настоящая находка для хозяек, которые ценят свое время! Узнайте рецепт приготовления картофельных крокетов с сыром пошагово прямо сейчас

Существует миллион способов приготовить картофель. Но банальным пюре или фри удивить гостей сложно. А на более изощренные блюда требуется много времени. Поэтому мы нашли для тебя рецепт вкусного и оригинального гарнира, который готовится легко и быстро, но при этом выглядит очень стильно и однозначно понравится твоим гостям.

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Готовим картофельные крокеты с сыром пошагово!

Картофельные крокеты с сыром: ингредиенты

картофель – 4 шт.

яйца – 2 шт.

твердый сыр – 200 г

мука – 2-3 ст. л.

панировочные сухари – 4-5 ст. л.

подсолнечное масло (без запаха) – для фритюра;

соль и черный молотый перец

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Как приготовить картофельные крокеты с сыром пошагово?

Сперва готовим основу. Свари картофель, и с помощью толкушки преврати его в классическое пюре. Добавь соль и перец по вкусу и тщательно перемешай. Чтобы наше пюре не рассыпалось, и было плотным, добавь к нему несколько ложек пшеничной муки. Картофельное тесто перемешай до полной однородности. На крупной терке натри сыр. Из картофельного теста формируй толстые (около 2 см) лепешки и выложи тертый сыр на них по центру. Сверни из лепешек шарики, чтобы сыр оказался внутри. В маленькой мисочке взбей яйца и обмакни в них каждый шарик. Затем обваляй их в панировочных сухарях – так получится та самая хрустящая корочка. Налей в глубокую сковороду рафинированное подсолнечное масло, и обжарь в нем крокеты до золотистого цвета. Готово!

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Подавать крокеты можно со сметаной или любым другим соусом. Можно посыпать их сверху мелко порезанной зеленью. Огромный плюс этого блюда в том, что его можно подавать как горячим, так и холодным: крокеты любой температуры очень вкусные!

Фото: IStock