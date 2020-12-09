Карантинные ограничения продолжают держать украинцев внутри страны. И если раньше Новый год кто-то встречал за границей, то сейчас такой возможности практически нет. Но это не беда, потому что теперь наконец у большинства заядлых путешественников найдется время исследовать зимнюю Украину.

Новый год – волшебная пора, а потому хочется встречать его в не менее магическом месте. Критерии для всех разные, но представить настоящий Новый год 2021 без снега невозможно. Как показала прошедшая зима, на стопроцентный снег в Украине в ночь с 31 декабря на 1 января можно рассчитывать только в западных областях. Поэтому отправляемся встречать Новый год 2021 именно на Запад Украины. Предлагаем пять вариантов, куда поехать в Украине на Новый год.

Буковель

Куда поехать на Новый год 2021? Куда, куда, на Кудыкину гору! Шутим! Но если ты не представляешь свой Новый год без лыж, сноуборда или саней, то Буковель – твой вариант. Это добрая украинская классика и настоящий заснеженный Новый год. Думаешь, что Буковель уже ничем не удивит? Ты очень ошибаешься. Ведь разнообразить свой отдых и встретить Новый год можно не просто в номере или шале, а в средневековом замке! Отель «Бельведер» стилизован под замок и расположен на скале у горной реки. Оттуда открывается чудесный вид на горнолыжные трассы. Настоящая магия!

Львов

В этом году самый европейский город, до которого могут добраться украинцы, чтобы отпраздновать Новый год 2021 – это Львов. Пожалуй, одной из главных особенностей новогоднего Львова является рождественская ярмарка, которая начинается в городе еще в начале декабря. А все потому, что во Львове много католиков, а католическое Рождество празднуют 25 декабря. Также в городе можно сходить на каток на площади Рынок и попытаться найти настоящую конную повозку. От такого романтического Нового года не откажется никто.

Яремче

Давно мечтаешь увидеть вживую водопад, но виза в США пока простаивает? Есть украинский вариант. Встреть Новый год 2021 в городке Яремче, главным богатством которого является водопад Пробий. Зимой он выглядит даже круче, чем в теплое время года. Ведь отдельные его фрагменты замерзают. Кажется, что ты попал в какой-то сказочный лес. Особенность этого места – его можно рассмотреть с разных ракурсов: в 20 метрах над водопадом возвышается пешеходный мостик, а с берегов есть выход почти к самой воде.

Берегово

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Классическое выражение, которое несет в себе частичку правды. А 2021 мы просто обязаны встретить круто, чтобы все это наконец закончилось. В этом году особо актуальны оздоровительные процедуры, поэтому приглашаем в Берегово на купание в термальных водах. В городе и его окрестностях находится несколько бассейнов с целебной водой. К тому же, там можно провести дегустацию вкусного вина и познакомиться с традициями венгров, живущих в городе. Они имеют особую новогоднюю традицию – Счастливый завтрак. Он состоит из специальных счастливых блюд, которые готовят только на Новый год. Если попробуешь их, то будешь здоровым и счастливым весь год.

Диканька

Любишь Гоголя? Тогда тебе в Диканьку! Проведи свой Новый год 2021 в украинском селе. Поселок городского типа Диканька, который Николай Гоголь описывает в своей первой книге, находится на Полтавщине. Проведи свои новогодне-рождественские вечера в магической атмосфере украинского хутора. Полночь можно встретить в этнографическом ресторане, где устраивают настоящие театрализованные представления. Атмосферности на Новый год 2021 придадут песни из украинского фольклора, которые в Диканьке поют в Новогоднюю ночь. Кто знает, возможно, и тебе достанутся туфельки, как у королевы.

Фото: IStock

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