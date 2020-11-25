Праздник приближается! А это значит, что пора выбирать свой трендовый макияж на Новый год 2021! Мы подготовили для тебя тренды, которые ты просто должна воплотить в своем новогоднем макияже, чтобы год Быка принес как можно больше счастья и энергии для новых начинаний.

Новогодний макияж 2021: праздничные тренды

Пожалуй, Новый год – это едва ли не единственный праздник, когда блестки и глиттер в макияже являются обязательными. Ведь трудно представить такой макияж без серебра или золота. Поэтому смело позволь себе сиять в новогоднюю ночь 2021, но не переборщи, чтобы не слиться с елкой.

Главным трендом новогоднего макияжа 2021 станет акцент на глаза. Но как оформить макияж глаз, решать только тебе. Предлагаем тебе ТОП-5 трендовых вариантов макияжа на Новый год 2021:

1. Яркие глаза. Новогодняя ночь – отличный повод для смоки-айс или глиттерных теней. Можно также попробовать накрасить глаза дуохромными тенями, которые будут красиво переливаться под светом гирлянд и бенгальских огней. В ночь с 31 декабря на 1 января позволено любое безумие с макияжем глаз. Чем больше блеска, тем лучше!

2. Блестящая жидкая подводка для глаз. Стрелки можно сделать любого цвета, главное – чтобы они сверкали на свету. Это может быть легкий отблеск металлического финиша или более яркие отдельные блестки.

3. Пайетки. С помощью них можно создать уникальные узоры на лице и теле. Например, сделать «веснушки» с помощью звездочек или сердечек. В Новогоднюю ночь такой макияж непременно привлечет внимание и выделит тебя в компании. А какие будут фото!

4. Сияющая кожа – мастхэв новогоднего мейка. Но сияние кожи в макияже должно быть деликатным, поэтому не стоит наносить много хайлайтера или стробинга. Добавь сияние на выступающие части лица, а также не забудь о ключицах и декольте!

5. Золотые губы. Здесь есть несколько замечательных вариантов, но все зависит от макияжа глаз. Если ты делала акцент на глаза, то лучше добавить на губы легкий золотистый блеск. Но если обошлась только стрелками, то губы можно полностью покрыть золотыми блестками или золотой жидкой помадой с металлическим финишем.

Выбирай свой макияж на Новый год 2021 и сияй ярко!

Фото: IStock

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