У тебя уже наверняка есть целый список желаний на Новый год 2021. И они просто обязаны сбыться, правда? Если ты до сих пор не успела их красиво оформить, самое время это сделать. И лучше не просто выписать в блокнот банальным списком, а правильно визуализировать! Мы подготовили для тебя несколько простых и эффективных способов, запоминай!

Тебе понадобятся ватман, фломастеры или краски, клей, ножницы, старые глянцевые журналы, капелька фантазии и вдохновения. Из журналов вырежи те картинки и фотографии, которые максимально точно иллюстрируют твои стремления. Например, если ты хочешь, чтобы в 2021 году у тебя появилась машина, ищи подходящее изображение (важно, чтобы оно тебе нравилось!), вырезай его со страницы журнала и смело клей на ватман. И так до тех пор, пока все твои желания не переместятся на лист. Если подходящей картинки нет, можешь что-то нарисовать от руки или написать, главное, чтобы было ярко и красочно! Когда карта визуализации будет готова, повесь ее на видное место в доме, чтобы каждый день она мотивировала тебя и вдохновляла на большие и маленьких свершения!

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Если хочется более подробно расписать все свои желания на 2021 год, тогда вместо карты визуализации советуем сделать не менее яркий блокнот желаний. Тебе понадобится блокнот, цветные ручки, наклейки, блесточки и прочее. Важно выбрать ТОТ САМЫЙ блокнот, который очень тебе нравится и одним внешним видом вызывает радость и вдохновение. Выбрала? Отлично! Теперь переходим к его наполнению. Одно желание – это одна страница. На ней до мельчайших подробностей опиши что именно, как и когда ты хочешь.

Например, если ты хочешь поехать за границу, напиши куда именно, с кем, когда, какая должна быть погода, что ты там будешь делать. Чем подробнее будешь все описывать, тем больше вероятность, что в результате все получится именно так, как ты мечтала! Проверено! Используй разные цвета ручек, рисуй значки, которые будут для тебя что-то означать, подчеркивай особо важные детали, обводи маркером ключевые слова – фантазируй, и все мечты сбудутся.

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Еще один отличный способ подробно визуализировать свои желания – это календарь достижений. Для его создания тебе придется самостоятельно распечатать большой перекидной календарь или купить уже готовый подходящий. Важно, чтобы клетки с датами были достаточно большими! Итак, открываем первую страницу календаря, январь, и начинаем думать, что же мы хотим, чтобы сбылось в январе. Например, ты давно мечтаешь о синей курточке, но всегда находятся более важные и нужные вещи, и покупка вновь и вновь откладывается на потом. Знакомо? Хватит откладывать мечты, их время пришло! Вписываем синюю курточку в одну из клеток января, и ставим себе цель – в этот день куртка должна быть уже на тебе.

Макияж на Новый год 2021: модные варианты

Каждый день мы маленькими шажочкам идем к своей мечте, например, откладывая деньги. И вот увидишь, в загаданный день как по волшебству курточка действительно окажется у тебя. Закрепи успех, сделав фотографию в обновке, и прикрепи ее кнопкой к дате на календаре – это будет мотивировать тебя на будущие свершения! Главное, не переборщить и не перегрузить себя целями. И тогда ты всего достигнешь в поставленные сроки!

Выбирай наиболее понравившийся способ и вперед, навстречу мечтам! Не бойся визуализировать свои самые сокровенные фантазии и желания, которые кажутся нереальными, в этом мире все возможно, поверь!

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