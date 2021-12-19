Що подарувати подрузі на Новий 2022 рік? Свято наближається, і саме час задуматися про презенти для близьких!

Хто завжди поруч і готовий прийти на допомогу в будь-яку хвилину? Хто ненавидить твого колишнього сильніше, ніж ти сама? Хто годинами ходить з тобою по магазинах у пошуках тієї самої кофтинки? Правильно, найкраща подруга! Тому вона однозначно заслужила найкращий подарунок на Новий рік, тільки ось який? Ми підготували для тебе цілий список варіантів, серед яких ти точно знайдеш ідеальний подарунок для подружки!

Що подарувати подрузі на Новий рік 2022: прикраси

У кожної дівчини є ті самі сережки або браслет, на які вона поглядала довгий час. Напевно, ви переглядали фото і обговорювали, з яким образом можна поєднувати цю красу. Якщо не пам’ятаєш – переглянь вашу переписку. Кілька варіантів так точно знайдеться!

Що подарувати подрузі на Новий рік 2022: світлодіодне кільце для селфі

Без цього гаджета зараз зовсім нікуди. Адже хороше світло – це запорука якісного фото та відео для всіх, хто не уявляє свого життя без соцмереж. До того ж, гаджет досить компактний, і це ще один його плюс.

Що подарувати подрузі на Новий рік 2022: спортивний інвентар

Карантин зіграв з багатьма злий жарт. Мінімум рухів і ласощі під рукою зіпсували не одну красиву фігуру. Якщо твоя подружка хоче поліпшити свою фізичну форму і активно цікавиться спортом, то буде рада спортивному інвентарю. Будь то набір фітнес-гумок, гантелі чи м’яч для фітнесу.

Що подарувати подрузі на Новий рік 2022: косметику

Перед Новим роком косметичні бренди намагаються побалувати покупців і створюють прекрасні набори по догляду за собою. Вибір величезний: для волосся, тіла, догляду за собою, декоративна косметика… Такий подарунок завжди буде в тему.

Що подарувати подрузі на Новий рік 2022: худі

Без цього елемента гардероба зараз нікуди. По-перше, він в тренді, по-друге, в ньому дуже комфортно, по-третє, худі можна поєднувати з різними образами. Ідеальний варіант!

Що подарувати подрузі на Новий рік 2022: планер і оригінальну канцелярію

Підводити підсумки року і планувати життя на наступний – традиція для тих, хто бажає досягти великих результатів в житті. А для суперплану потрібен суперблокнот! І звичайно, гарна канцелярія, яка буде надихати вести записи.

Що подарувати подрузі на Новий рік 202: солодощі

«У будь-якій незрозумілій ситуації з’їж желейного ведмедика!» Баночка смачненького з таким або іншим прикольним написом не тільки потішить подружку, а й стане прекрасним перекусом під час перегляду фільму. Досить поширені зараз і коробочки з корисними цукерками. Так, такі теж є! У них немає ні грама цукру, а зроблені вони з сухофруктів, какао та інших корисних інгредиієнтів. Вибір величезний!

Що подарувати подрузі на Новий рік 2022: фотосесію

Всі дівчатка люблять фотографуватися! Впевнені, твоя подруга не виняток, тому сертифікат на фотосесію стане чудовим подарунком. При покупці зверни увагу, що входить у вартість: чи оплачена фотостудія, макіяж і зачіска, подивися роботи фотографів і вибери найкраще. І дуже важливо: дивись, щоб сертифікат був з відкритою датою, і твоя подруга змогла в будь-який момент ним скористатися

Що подарувати подрузі на Новий рік 2022: скриньку для прикрас

Якщо ж твоя подруга любить ювелірні прикраси, можна подарувати їй витончену скриньку для їх зберігання. Такий подарунок однозначно не залишиться непоміченим, і красива коробочка оселитися на найпочеснішій поличці в кімнаті!

Що подарувати подрузі на Новий рік 2022: майстер-клас

Один із найкращих подарунків – можливість покращити свої навички! Що любить твоя подруга: спорт, малювати, писати розповіді, планувати свій бізнес? Ти можеш їй допомогти розвинути свій талант або досягти мети ще швидше! Для цього навіть не потрібно виходити з дому, адже багато майстер-класів зараз проходять онлайн. Отримавши сертифікат на навчання, твоя подружка буде в захваті!

Сподіваємося, що ми надихнули тебе на оригінальний подарунок! Та не втрачай часу, адже Новий рік 2022 вже не за горами!

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