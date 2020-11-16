И у меня на это пять причин: Гид по выставке тел «Всесвіт тіла: Всередині тварин»

С 30 октября по 31 января всемирно известная выставка Гюнтера фон Хагенса пройдет в павильоне 4 на ВДНГ. В этом году организаторы решили привезти научно-образовательную экспозицию «Всесвіт тіла: Всередині тварин», которая поможет людям изучить секреты внутреннего мира настоящих тел животных.

Слон, жираф, медведь, горилла, страус и более 100 других животных будут представлены в самом что ни на есть откровенном виде – каждый посетитель заглянет под перья, шерсть и даже кожу, чтобы изучить внутреннее строение их тел. При этом основная цель выставки вовсе не шокировать своих посетителей, а показать им мир животных изнутри, научить уважать природу и больше времени уделять заботе об окружающей среде.

Итак, ловите топ-5 фактов, почему эту выставку нельзя пропускать ни детям, ни взрослым.

Причина №1. Ни одно животное не пострадало.

История экспозиции тел животных началась с того, что в Институт пластинации (далее мы более подробно расскажем о нем) пожертвовали тело гориллы. Животное умерло природной смертью в одном из немецких зоопарков и руководство зверинца приняло решение передать примата для создания пластината – выставочного образца для всемирно известной выставки.

Следующим в руки анатомов попала слониха Самба. К слову, это единственное животное, имя которого знают ученые – по ошибки его вписали в документы. Обычно тела как людей, так и животных поступают просто с порядковым номером. Животное умерло во время плановой операции – она была уже в возрасте и ее сердце не выдержало анестезию. В историю выставки тел животных Самба вошла еще и как самый дорогой экспонат: затраты, как временные так и денежные оказались просто колоссальными. Более трех лет специалисты работали над созданием пластината слонихи: они потратили 64000 рабочих часов и в районе 3-4 миллионов евро.

С годами коллекция пополнялась и другими животными – они попадали в руки ученых из других зоопарков, ветеринарных центров, частных владений. Поэтому с уверенностью можно заявить – все животные, тела которых были использованы для создания экспонатов – умерли своей собственной смертью.

Причина №2. Уникальный метод сохранения тел.

В 1977 году немецкий анатом Гунтер фон Хагенс изобрел совершенно новый метод бальзамирования тела – пластинацию. Она позволяет законсервировать ткани в максимально натуральном виде. Для этого все жидкости и жиры заменяют на специальные силиконы, которые оставляют мышцы эластичными и, при этом, абсолютно останавливают процессы разложения.

Неординарный ученый принял решение не прятать свое открытие от людей и уже в 1995 году провел первую выставку настоящих человеческих тел в Токио. Важно отметить, что все тела – это люди, которые пожелали стать донорами во имя науки и завещали свои останки Институту пластинации. Сейчас в мире действует три постоянные выставки, а также проходят временные в самых разных уголках мира. На данный момент разные экспозиции Body Worlds увидели более 50 млн человек во всем мире.

Причина №3. Найти все схожести тела человека и животного.

Первую выставку тел животных-гигантов показали всего 10 лет назад. Ее цель была показать людям, как мы похожи на братьев наших меньших. На выставке «Всесвіт тіла: Всередині тварин», можно проследить сходство наших мышц, нервных и кровеносных систем. А также понять в каких моментах животное значительно превосходит человека. К примеру, что сил гориллы хватит, чтобы с легкостью побороть одновременно до 8 взрослых людей, а сердце быка превосходит в размерах человеческое в пять раз.

Помимо сравнительных характеристик с телом человека, выставка дает понимание и осознание того, насколько уникальны животные сами по себе. Скумбрия может умереть от прикосновения человека к ее коже, лягушки пьют через кожу, жираф может доставать листья с 6-метровых деревьев, курицы могут передвигаться со скоростью 14 км в час, а улитка – преодолеет всего полтора километра за неделю. И таких фактов – тысячи. Они – учат любить животных, заботиться о них, понимать, почему стоит оберегать окружающий мир.

Ведь, на самом деле, млекопитающие – это всего 3% от всех животных, которые населяют Землю. Сохранение видов – это важная миссия, которую частично несет и выставка тел «Всесвіт тіла: Всередині тварин». Ведь она приносит осознание важности каждого животного в определенной экосистеме.

Причина №4. Дополнительные «плюшки» от организаторов.

Для тех посетителей, кто хочет окунуться в экспозицию с головой организаторы предлагают присоединится к экскурсии по выставке. Во время полуторачасовой экскурсии, гид с головой окунет группу в захватывающий мир животных, расскажет интересные истории о конкретных экспонатах и, вероятно, – сделает из посетителей настоящих фанатов анатомии.

Также на территории будет работать сувенирная лавка, где можно приобрести уникальный мерч: защитные маски на лицо с фрагментом лиц пластинатов животных и людей, металлические значки-пины с изображением страуса, козы, жирафа, лапы мишки, человеческих мозга и руки, а также открытки.

Причина №5. Безопасность посетителей превыше всего.

Во времена пандемии крайне важно соблюдать все правила карантинных ограничений. Поэтому билеты на выставку тел будут отпускаться с привязкой к дате и времени посещения. Таким образом организаторы смогут регулировать поток людей и качественно следить за соблюдением социальной дистанции между посетителями.

Все работники выставки в масках, в залах экспозиции установлены качественные дезинфекторы, а помещения проветриваются и регулярно моются, а уборные – проходят почасовую обработку. От посетителей дело за малым – быть в маске, плотно надетой на лицо, а также обрабатывать руки санитайзерами.

Режим работы:

Будни с 9:00 до 20:00 (касса до 19:00)

Выходные с 10:00 до 21:00 (касса до 20:00)

Читай также:

Онлайн-музеи мира: куда «сходить» на карантине?