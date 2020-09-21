Хотите минимизировать риски при планировании дел? Советуем подглядывать в лунный календарь благоприятные дней. Что готовит нам сентябрь? Сейчас расскажем!

В этом месяце можно с легким сердцем объяснять свои неудачи в деловых отношениях периодом ретроградного Меркурия. Считается, что в такое время все начинания тормозятся, а для достижения целей нужно прикладывать больше усилий. Ретроградный Меркурий продлится с 14 сентября до 3 октября. Конечно, конец Света не наступит. Но будьте готовы, что все может идти не по плану.

Не отчаивайтесь. Астрологи отметили благоприятные дни сентября в лунном календаре. В эти даты можно заключать самые смелые соглашения как в деловой, так и в личной жизни.

Благоприятные дня сентября 2020 – 1, 21, 22, 28 сентября.

Неблагоприятные дни сентября 2020 – 3, 4, 5, 11, 13 сентября.

Что ж, впереди у всех лишь хорошие дни для планирования и реализации задуманного. Успехов в начинаниях! И не забывай, что прогресс в делах прямо зависит не от лунного календаря, а от стратегического планирования.

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