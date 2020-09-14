Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2020

Осень в этом году обещают очень теплую, а значит можно будет еще вдоволь нагуляться по паркам и нацеловаться, встречая рассвет с любимым человеком. А вот какие сюрпризы вас ждут в личной жизни и стоит ли ждать о своего партнера решительных шагов, читайте в нашем любовном гороскопе для всех знаков зодиака на сентябрь 2020!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Одиноких Овнов в сентябре ждет головокружительный роман! И перерастет ли он во что-то серьезное, зависит исключительно от того, хотите ли вы действительно чего-то серьёзного или настроены на легкий флирт. Разберитесь в себе и только потом принимайте решение – от него зависит очень многое в будущем!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, вам пора внести немного разнообразия в вашу жизнь с любимым человеком! Придумайте, куда вы можете уехать только вдвоем, берите билеты (пусть даже это будет соседний город или база отдыха у реки!) и отправляйтесь в мини романтическое путешествие. Оно пойдет на пользу вашим отношениям и разожжет огонь, которого вам обоим не хватает в последнее время!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов без пары ждет неожиданная встреча с человеком из прошлого, о котором вы давно не вспоминали. Но не бывает ничего случайного, особенно в этом сентябре – согласитесь выпить чашку кофе со старым знакомым, выделите эти полчаса в своем плотном графике. Вот увидите, результат этой встречи будет очень приятным. У вас есть шанс, наконец, влюбиться по-настоящему или обзавестись хорошим и верным другом на долгие годы!

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам стоит пересмотреть свои взгляды на отношения. Вы в последнее время все чаще подкалываете своего партнера, все больше делаете ему замечаний и срываетесь без повода. Остановитесь и посмотрите на причину такого вашего отношения к любимому человеку… Кажется, вы таите в себе старую обиду, о которой ваш партнер и не подозревает! Стоит, наконец, поговорить начистоту, иначе вы своей игрой «в молчанку» рискуете разрушить то, что так долго строили…

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы, настало ваше время! Этот месяц подарит вам массу положительных эмоций и любовных приключений, ваша главная задача – всё успеть и ничего не упустить! Забудьте про сериалы и валяние на диване, сентябрь подарит вам кучу крутых возможностей, откроет двери, в которые вы долго не решались стучаться. Так что не бойтесь рисковать, принимать спонтанные решения и просто наслаждаться теми подарками, которые приготовила для вас судьба 🙂

Дева (23 августа — 23 сентября)

Для Дев сентябрь – месяц затишья. Это идеальное время, чтобы остаться наедине с собой и разобраться в своих чувствах и желаниях, расставить для себя все точки над «и» и понять, к чему вы стремитесь и чего хотите на самом деле. Не принимайте важных решений, не рубите с плеча, не поддавайтесь эмоциям, просто наберитесь терпения и совсем скоро вас ждут крутые перемены в личной жизни!

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам стоит присмотреться к людям, которых их окружают. В поиске того самого ненаглядного и единственного вы так далеко забрасываете свои сети, что не замечаете, какой «улов» вас ждет у самого берега! Оглянитесь вокруг – тот, кого вы так усердно ищете, уже есть в вашей жизни, просто вы не даете ему шанса проявить себя.

Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Что-то вы засиделись, Скорпионы! Вы так много работали этим летом, что пора бы и отдохнуть. Собирайте чемодан и отправляйтесь в путешествие. Границы, конечно, еще закрыты по большей части, но в Украине столько крутых мест, о существовании которых вы, уверены, и не подозревали, что можно составить невероятно увлекательный маршрут! Развейтесь, настройтесь на позитив и вот увидите – наладится всё и во всех сферах 🙂

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, любимые, да что ж вы на себя столько всего навалили? Остановитесь! На вашей шее уже просто места нет. Срочно избавьтесь от всего, что не приносит вам счастья, такими темпами вы и вовсе забудете, как это – улыбаться. Вы все надеетесь встретить свою половинку, но этого не случится, если вы не поставите свои интересы на первый план – на работе, с друзьями, с родителями. Пора немного и себе, любимой, уделить внимание, а то зачахнете совсем!

Козерог (22 декабря — 20 января)

У вас будет такой сентябрь, что все остальные знаки зодиака просто обзавидуются. Да-да, Козерожки, вас ждут свидания под луной, поцелуи в самых романтических местах, головокружительные приключения и масса приятных сюрпризов. Но за всё придется платить: за волной радости не забудьте про работу и семью. Свидания свиданиями, но ваш начальник может не оценить опозданий и рассеянности, которые часто преследует влюбленных. Так что, держите себя в руках!

Водолей (21 января— 18 февраля)

Водолеи, в сентябре постарайтесь как можно больше времени провести с любимым человеком. Вы летом так много работали, что забыли совсем и о свиданиях, и о приятных сюрпризах… Время наверстывать упущенное. Романтический ужин со свечами, поездка вдвоем, вечер в обнимку с пиццей и любимым сериалом – у каждой пары своя романтика, главное, чтобы вам двоим было комфортно!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбки, это лето подарило вам настоящее чувство! Вы влюблены, мы знаем, но не стоит терять голову совсем. Не забывайте уделить время и родным, и работе, и встретится с друзьями на чашечку кофе. Смотрите, чтобы ваш роман не вытеснил из жизни всё то, чем вы так дорожили раньше, не растворяйтесь в одном человеке, иначе можете потерять себя.

Фото: IStock

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