Карантин в Киеве: открыли рестораны, кинотеатры и фитнес центры (правила посещения)

Карантин в Киеве потихоньку ослабевает. Уже открыли столичные рестораны, фитнес-центры и кинотеатры. Какие правила посещения всех этих мест стоит соблюдать, чтобы уберечь себя от «короны»? Мы все разузнали и уже готовы поделиться с тобой информацией. Правила посещения ресторанов, фитнес-центров и кинотеатров в Киеве во время карантина и короновируса – далее в материале

С 11 марта в Украине был объявлен жесткий карантин. Практически все развлечения оказались под запретом на 2 месяца. Но, благодаря соблюдению мер безопасности, угроза распространения коронавируса начала ослабевать. Уже в мае было принято постановление Кабмина №343, которое позволило работать ресторанам в режиме «на вынос» и открывать летние площадки. Также возобновили свою работу сервисы бытовой техники, стоматологии, салоны красоты и нотариусы. Часть ограничений для населения и бизнеса было смягчено в рамках пятиэтапного плана выхода из карантина.

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На сегодняшний день ситуация потихоньку улучшается. Количество выздоровевших стремительно растет, а темп новых случаев заболевания существенно замедляется. При этом следует помнить о серьезности ситуации и поддерживать позитивную динамику, не нарушая мер безопасности. Очень важно ответственно вести себя во время постепенного выхода из карантина.

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В Украине, по статистике, Киев был главным очагом вспышки коронавируса. Сейчас же столица, придерживаясь ряда жестких ограничений, реанимируется и постепенно возобновляет привычный темп жизни. На данный момент в Киеве открылись рестораны, фитнес-центры и бассейны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 24 июня.

– Как вы знаете, правительство разрешило, и власть, согласно этому, выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов – для индивидуальных тренировок. А также – проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек, – отметил Кличко.

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Киноманов и театралов также можно обрадовать! Теперь качественно отвести душу можно, как раньше. Кинотеатры и театры возобновляют свою роботу с условием соблюдения всех мер безопасности. Несмотря на значительное послабление карантинных ограничений, опасность коронавируса не исчезает и все так же остается главной угрозой для всего мира.

– В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев вернется к ограничениям, – подчеркнул глава Киева. – Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься, не игнрировать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, использовать дезинфекторы и соблюдать социальную дистанцию.

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Что нужно помнить?

носить маску в транспорте и людных местах;

использовать антисептики и дезинфекторы;

тщательно мыть руки более 30 секунд;

соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;

мерять температуру и в случае повышения – остаться дома, не подвергая риску окружающих;

воздержаться от массовых мероприятий.

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Предупрежден – значит, вооружен. Соблюдай элементарные меры безопасности и #залишайся свідомим.