Помоги врачам в борьбе с коронавирусом

Самоизоляция – не повод быть пассивными. Перед страной стоит угроза эпидемии и стоит объединиться, чтобы помочь не только больным, но и врачам. Ведь они, рискуя своим здоровьем и здоровьем близких, продолжают выполнять свои профессиональные обязанности и отважно борются за жизнь каждого больного.

Украинская Биржа Благотворительности запустила инициативу по сбору средств, чтобы погасить актуальные потребности украинских медиков. Приобщиться к сбору средств очень просто, даже не вставая с дивана. Если вы абонент предоплаченной связи – отправьте SMS на номер 88001. Таким образом вы перечислите 20 гривен со своего мобильного счета.

Что планируется приобрести на эти средства? – 4 автоматические гематологические анализаторы крови и расходные материалы к ним. Эти устройства позволяют проводить исследования клеток крови и могут обрабатывать много образцов подряд,

– 3000 защитных костюмов и респираторов. Без них работа врачей с инфицированными просто невозможна, а их критически не хватает. Жизни тех, кто должен спасать других, подвергается опасности.

– Наша помощь очень нужна стране, 70% медицинского оборудования в украинских учреждениях здравоохранения изношено и устарело. Даже лучшие врачи не смогут спасти жизни без необходимых современных медицинских инструментов, техники и защиты, – отметила Ирина Гуцал, директор Украинской Биржи Благотворительности.

В зависимости от потребностей больниц, список необходимого обновляться. Если у вас есть желание прислать более 20 гривен, есть возможность сделать благотворительный взнос на официальном сайте вот по этой ссылке.

Благотворители отмечают, что помочь можно любой суммой от 1 гривны, а после реализации проекта пересмотреть всю отчетность. Какие больницы будут получать помощь, вы можете узнать в разделе «Документация» на сайте Украинской Биржи Благотворительности. Что уже закуплено будет сообщаться в соцсетях благотворителей.

Пока вы остаетесь дома, врачи не покидают украинских инфекционных отделений, чтобы бороться за жизнь каждого, кто туда попадает. Помогать им означает помогать стране справиться с COVID-19.