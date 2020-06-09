Клафути с черешней: рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Ведущая Нового канала рассказала, как готовит ароматный десерт с ягодами
Пока сезон черешни еще в разгаре, успейте ими насладиться вдоволь. Прежде всего наешьтесь свежих ягод от души, а потом приготовьте из них вкусную выпечку. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова рекомендует испечь ароматный десерт – клафути.
– Для этого пирога можно использовать любую сочную ягоду – вишню, черешню, ежевику, сливу, чернику, – рассказывает ведущая. – Летом черешня появляется первой, поэтому сначала готовим клафути с ней.
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Ведущая признается, что рецептов этого десерта много. Но она провела огромную исследовательскую работу, в результате которой и родился этот – идеальный и выверенный. По словам Юли, он сочетает в себе техники и советы многих именитых кулинаров. Поэтому смело можете готовить!
Клафути с черешней: ингредиенты
- 125 г – мелкого сахара
- 60 г – муки
- 300 г – сливок жирностью 10-12%
- 2 шт. – яиц
- 3 шт. – желтков
- ½ стручка ванили
- 3 ст. л. – настойки из черешни
- 450 г – черешен без косточек
- Масло, мука, сахар – для обсыпки формы
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Готовим клафути с черешней пошагово:
- Возьмите форму диаметром 22-24 см.
- Черешню очистите от косточек, сложите в дуршлаг, установленный над миской, и сбрызните настойкой.
- Смешайте сахар и муку в большой миске. Постепенно добавляйте сливки, яйца и яичные желтки. Размешайте, чтобы получилось жидкое однородное тесто. Добавьте содержание стручка ванили. Оставьте в холодильнике на 2 часа или на ночь.
- Жаропрочную форму смажьте маслом, посыпьте смесью муки и сахара. Поставьте форму в холодильник на то же время, что и тесто.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Перелейте в тесто черешневый сок из миски, перемешайте, поднимая тесто со дна.
- Налейте в форму тесто толщиной в палец и поставьте в духовку на 5-7 минут. Тесто должно загустеть до консистенции сметаны. Достаньте форму из духовки, распределите ягоды по тесту плотным слоем и залейте остатками теста.
- Верните форму в духовку и выпекайте еще 15 минут при 200 градусах. Затем уменьшите жар до 180 градусов и выпекайте 35-40 минут. Края должны стать пышными.
- Вставьте кончик ножа в центр клафути. Когда вытащите, он должен остаться чистым.
- Остудите выпечку в форме. Подавайте клафути теплым или холодным.
Фото: iStock
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