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Макарон: рецепт найсмачнішого десерту від «Ревізора Х»

макарон рецепт

Макарон – це маленьке кольорове печиво-безе, яке просто тане у роті. Зараз це один із найпопулярніших десертів. Його часто пропонують дорослим у кав’ярнях, а діти просять із собою до школи. Йдеться про солодкий символ Франції.

Навіть найдосвідченіші ласунчики досі не можуть визначитись, як же правильно називати цей десерт: макарон чи макарун. Насправді це два різних десерти. Сьогодні ведуча програми «Ревізор Х» та спецвипусків «Ревізор. Карантин»  на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова ділиться своїм рецептом печива макарон.

рецепт десерта макарон

– Багато хто вважає, що цей десерт дуже важко готувати, – каже Юля. – Насправді нічого складного! Головне – мати гарний настрій та вільних 40 хвилин. У деяких частинах Франції макарон називають «різдвяний десерт». Рекомендую і вам його приготувати. Він легкий та смачний!

Десерт Макарон: інгредієнти для приготування

• 3 білка
• 1 дрібка солі
• 125 г мигдального борошна
• 125 г цукру

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рецепт макарон

Десерт Макарон від Юлії Панкової: покроковий рецепт

1. Розігрійте духовку до 180 градусів;
2. Збийте в піну білки з дрібкою солі. Змішайте з мигдальним борошном і цукром до отримання однорідної маси;
3. Ложечкою або за допомогою кондитерського мішка викладіть гірки тіста на змащене вершковим маслом і посипане борошном деко. Залишайте немаленькі проміжки, адже при випіканні макарони збільшаться;
4. Випікайте 20-30 хвилин, перевіряючи готовність.

Ось і все! Смачного!

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