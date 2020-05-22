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Бернское суфле из груш: рецепт приготовления пошагово

как приготовить суфле из груш

Мы подготовили для тебя особый рецепт бернского суфле из груш. Этот фрукт сейчас можно найти в любом магазине, поэтому все ингредиенты для нежного десерта можно с легкостью найти. Записывай, как правильно приготовить в домашних условиях грушевое суфле.   

Тебе понадобится:

груши – 3-4 шт.

творог  – 400 г

сахар – 100 г

яйцо куриное – 3 шт.

пшеничная мука – 4 ст. л.

половинка лимона

цедра лимона – по вкусу

сливочное масло – 1 ст. л.

сухие дрожжи – 1 ст. л.

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Как приготовить бернское суфле из груш?

Выдави сок из половинки лимона, смешай его с сахаром и немного подогрей смесь, чтобы сахар полностью растворился.

Груши очисть от кожуры, удали сердцевину с семечками и  мякоть порежь на небольшие кубики. Залей   сиропом.

Отдели желтки от белков.

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В отдельной миске смешай  творог, лимонную цедру, яичные желтки и тщательно перемешай.

В муку всыпь сухие дрожжи, и получившуюся сыпучую  смесь добавь к творожной массе. Туда же выложи грушу, вымоченную в лимонном сиропе.  И залей получившуюся смесь взбитыми в пену белками.

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Выложи массу ложкой в формы, предварительно смазанные маслом. Выпекай в духовке 50-60 минут при 180 °C. Готово!

Фото: IStock

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