Мы подготовили для тебя особый рецепт бернского суфле из груш. Этот фрукт сейчас можно найти в любом магазине, поэтому все ингредиенты для нежного десерта можно с легкостью найти. Записывай, как правильно приготовить в домашних условиях грушевое суфле.

Тебе понадобится:

груши – 3-4 шт. творог – 400 г сахар – 100 г яйцо куриное – 3 шт. пшеничная мука – 4 ст. л. половинка лимона цедра лимона – по вкусу сливочное масло – 1 ст. л. сухие дрожжи – 1 ст. л.

Как приготовить бернское суфле из груш?

Выдави сок из половинки лимона, смешай его с сахаром и немного подогрей смесь, чтобы сахар полностью растворился.

Груши очисть от кожуры, удали сердцевину с семечками и мякоть порежь на небольшие кубики. Залей сиропом.

Отдели желтки от белков.

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В отдельной миске смешай творог, лимонную цедру, яичные желтки и тщательно перемешай.

В муку всыпь сухие дрожжи, и получившуюся сыпучую смесь добавь к творожной массе. Туда же выложи грушу, вымоченную в лимонном сиропе. И залей получившуюся смесь взбитыми в пену белками.

Выложи массу ложкой в формы, предварительно смазанные маслом. Выпекай в духовке 50-60 минут при 180 °C. Готово!

Фото: IStock