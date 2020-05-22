Бернское суфле из груш: рецепт приготовления пошагово
Мы подготовили для тебя особый рецепт бернского суфле из груш. Этот фрукт сейчас можно найти в любом магазине, поэтому все ингредиенты для нежного десерта можно с легкостью найти. Записывай, как правильно приготовить в домашних условиях грушевое суфле.
Тебе понадобится:
груши – 3-4 шт.
творог – 400 г
сахар – 100 г
яйцо куриное – 3 шт.
пшеничная мука – 4 ст. л.
половинка лимона
цедра лимона – по вкусу
сливочное масло – 1 ст. л.
сухие дрожжи – 1 ст. л.
Как приготовить бернское суфле из груш?
Выдави сок из половинки лимона, смешай его с сахаром и немного подогрей смесь, чтобы сахар полностью растворился.
Груши очисть от кожуры, удали сердцевину с семечками и мякоть порежь на небольшие кубики. Залей сиропом.
Отдели желтки от белков.
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В отдельной миске смешай творог, лимонную цедру, яичные желтки и тщательно перемешай.
В муку всыпь сухие дрожжи, и получившуюся сыпучую смесь добавь к творожной массе. Туда же выложи грушу, вымоченную в лимонном сиропе. И залей получившуюся смесь взбитыми в пену белками.
Выложи массу ложкой в формы, предварительно смазанные маслом. Выпекай в духовке 50-60 минут при 180 °C. Готово!
Фото: IStock