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Тартар с лососем: рецепт приготовления пошагово

рецепт тартара

Наверняка тебе уже надоели банальные блюда – салаты, котлеты, макароны и т.д. Поэтому мы предлагаем изучить новый рецепт, который точно станет коронным в твоем списке. Рецепт нежного тартара с лососем. Для его приготовления тебе не понадобятся особые кулинарные навыки и много времени. Всё очень просто и легко!

Чтобы приготовить нежный тартар из лосося, тебе понадобится:

  • 350 г филе лосося
  • красный лук
  • 15 мл винного уксуса
  • 15 мл лимонного сока
  • 30 мл оливкового масла
  • свежая петрушка или кинза
  • соль
  • перец

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Приступаем к приготовлению!

Шаг 1

В большой миске смешай лимонный сок и уксус.

Шаг 2

Мелко порежь лук и залей его лимонным соусом.

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Шаг 3

Зелень измельчи и разотри со специями.

Шаг 4

Филе лосося (можно взять слегка подсоленное!) нарежь небольшими кубиками и влей к нему лимонный маринад.

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Шаг 5

Добавь зелень и оливковое масло и снова тщательно перемешай.  Готово!

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Подавать тартар можно с чем угодно – с гарниром, с тостами или как самостоятельное блюдо. Красивее всего сервировать тартар ровной горкой, которую легко сделать с помощью обычной чашки или мисочки.

Приятного аппетита!

Фото: IStock

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