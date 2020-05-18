Наверняка тебе уже надоели банальные блюда – салаты, котлеты, макароны и т.д. Поэтому мы предлагаем изучить новый рецепт, который точно станет коронным в твоем списке. Рецепт нежного тартара с лососем. Для его приготовления тебе не понадобятся особые кулинарные навыки и много времени. Всё очень просто и легко!

Чтобы приготовить нежный тартар из лосося, тебе понадобится:

350 г филе лосося

красный лук

15 мл винного уксуса

15 мл лимонного сока

30 мл оливкового масла

свежая петрушка или кинза

соль

перец

Приступаем к приготовлению!

Шаг 1

В большой миске смешай лимонный сок и уксус.

Шаг 2

Мелко порежь лук и залей его лимонным соусом.

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Шаг 3

Зелень измельчи и разотри со специями.

Шаг 4

Филе лосося (можно взять слегка подсоленное!) нарежь небольшими кубиками и влей к нему лимонный маринад.

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Шаг 5

Добавь зелень и оливковое масло и снова тщательно перемешай. Готово!

Подавать тартар можно с чем угодно – с гарниром, с тостами или как самостоятельное блюдо. Красивее всего сервировать тартар ровной горкой, которую легко сделать с помощью обычной чашки или мисочки.

Приятного аппетита!

Фото: IStock