Как приготовить шоколадный торт Захер? Мы знаем! Пошаговый рецепт самого шоколадного десерта ищи в нашем материале

11 июля все сладкоежки празднуют Всемирный день шоколада. Этот праздник сложно назвать «вредным» для фигуры, ведь ученые доказали: шоколад полезен для организма человека. Он снижает нагрузку на сердце, укрепляет мышцы и нервную систему, улучшает зрение и работу мозга. Новый канал решил не оставаться в стороне от главного шоколадного дня в году и вместе с новой ведущей «Ревизора» Юлией Панковой подготовил для вас рецепт идеального праздничного шоколадного торта.

Это типичный десерт венской кухни и одновременно один из самых популярных тортов в мире. Изобретение австрийского кулинара и кондитера Франса Захера.

Секретами приготовления шоколадного торта «Захер» эксклюзивно поделилась ведущая «Ревизора» и гастро-блогер Юлия Панкова. Девушка признается, что шоколад использует только как ингредиент к десертам.

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– Я редко применяю шоколад в кулинарии. Это случается, когда готовлю фондан или торт «Захер». Отдельно его не ем, потому что, честно говоря, не очень люблю, – рассказала Юлия.

Шоколадный торт «Захер»: ингредиенты для коржей:

200 г – горького шоколада

8 – яичных желтков

125 г – сливочного масла

10 – яиц

140 г – сахара

пакетик ванильного сахара

125 г – муки

Шоколадный торт «Захер»: ингредиенты для глазури:

150 г – шоколада

250 мл. – сливок

180 г – сахара

пакетик ванильного сахара

100 г – абрикосового мармелада

Готовим шоколадный торт «Захер» пошагово:

Как приготовить тесто для шоколадного торта «Захер»:

Разогреть духовку до 180 градусов. Дно и стенки двух круглых форм застелить кулинарным пергаментом и натереть их маслом. На водяной бане растопить 200 г поломанного на кусочки горького шоколада. Взбить 8 яичных желтков, добавить к ним 125 г сливочного масла-фондю (растопленного до консистенции крема) и растопленный шоколад. Белки 10 яиц взбить в плотную пену, добавить 140 г сахара с небольшим количеством ванили, продолжать взбивать. Масса должна держать форму и оставаться абсолютно неподвижной. Одну третью взбитых белков ввести в желтковую массу и постепенно сюда же добавить остальные белки. Всыпать просеянную муку – 125 г. Всю массу перемешать так, чтобы исчезли белые следы от муки, равномерно распределить по формам. Выпекать в духовке, пока тесто не станет достаточно сухим и рыхлым. Достать коржи из форм и дать им остыть.

Как приготовить глазурь для шоколадного торта «Захер»:

150 г шоколада (поломанного на кусочки) растопить на маленьком огне, постоянно помешивая.

250 мл жирных сливок, 180 г сахара, ванильный сахар добавить в растопленный шоколад. Готовить 5 мин., не перемешивая. Взбить яйцо, добавить в него 3 столовые ложки шоколадной глазури, перелить в сотейник – готовить 4 мин. Дать остыть до комнатной температуры. На один из коржей выложить ровным слоем 8 столовых ложек перетертых через сито абрикосового мармелада, накрыть вторым коржом. Покрыть торт шоколадной глазурью, аккуратно заглаживая металлическим шпателем. Переложить торт на блюдо и поставить на 3 часа в холодильник, чтобы глазурь застыла. Достать за полчаса до употребления.

Сладкого вам дня!

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