Профитроли – это десерт французской кухни из заварного теста с начинкой. Это воздушное легкое лакомство эффектно выглядит при подаче. Приготовление профитролей не требует особых кулинарных навыков, а ингредиенты легко найти в любом продуктовом магазине.

Рецепт профитролей с шоколадом

Для приготовления теста тебе понадобится:

250 мл воды

⅓ ч. л. соли

75 г сливочного масла

150 г муки

3 яйца

яичный белок

Как готовить профитроли

Поставь на огонь кастрюльку с водой, солью, сливочным маслом, порезанным на кусочки. Нагрей, пока все ингредиенты не превратятся в однородную массу.

Когда смесь закипит, всыпь в нее всю муку и деревянной лопаточкой замеси тесто. Делать это нужно очень быстро, пока смесь не загустела!

Сформируй из теста «колобок» и сними кастрюльку с огня.

Теперь добавь к тесту одно яйцо и тщательно перемешай. Смесь начнет расслаиваться, и нужно вновь сделать ее однородной.

Добавляем второе и третьей яйцо, постоянно взбивая тесто. Последним добавляем еще один белок: с ним профитроли хорошо поднимутся в духовке.

На смазанный маслом противень выложи тесто с помощью кондитерского мешка в виде шариков. Важно, чтобы расстояние между профитролями было 5-7 см друг от друга. Выпекать нужно 20-25 минут при температуре до 180–220 °С.

Пока наши профитроли остывают, можем приготовить начинку! Мы выбрали шоколадный крем, но начинка профитролей может быть разной: от паштетов до вареной сгущенки!

Для шоколадного крема тебе нужно:

200 г сливочного масла

½ банки сгущенного молока

3 ст. л. какао

В глубокой тарелке смешай мягкое сливочное масло со сгущенным молоком и взбей, пока не получится однородная масса.

Добавь в крем какао-порошок и еще раз тщательно взбей. Вот и все, наш крем готов!

Теперь доставай уже готовые булочки, срезай с них верхушку и наполняй кремом. И, наконец, накрой получившиеся «чашечки» верхушками. Вуаля! Наши сладенькие профитроли можно подавать на стол!

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