



Как приготовить крем-суп из зеленого горошка? Мы знаем! Рецепт приготовления крем-супа из зеленого горошка пошагово читай в нашем материале

Не секрет, что весной все девушки усиленно готовятся к лету – активно занимаются спортом и стараются правильно питаться. Мы гордимся вашей целеустремленностью и верим, что у каждой получится добиться желаемых результатов! Именно поэтому, чтобы избавить вас от необходимости искать рецепты низкокалорийных блюд и тратить на это время, мы сделали это сами. Записывай рецепт вкусного и полезного крем-супа из зеленого горошка с ароматными сухариками!

Крем-суп из зеленого горошка: ингредиенты

куриный бульон – 2 л

зеленый горошек – 500 г (подойдет как свежий, так и замороженный!)

фета – 200 г

огурец – 1 шт

батон – 1/3

специи по вкусу

Готовим крем-суп из зеленого горошка пошагово:

1. Сперва свари бульон. Чтобы он получился максимально нежирным, вари на куриной грудке.

2. Пока вариться бульон, порежь батон на маленькие кубики. Разогрей духовку до 180 С, высыпь кубики хлеба равномерно на противень, посыпь специями и ставь сушиться. Хватит 5-10 минут! Следи, чтобы сухарики не сгорели, постоянно переворачивай их. По готовности дай им остыть.

3. Вылей бульон в блендер, засыпь горошек, 100 г феты и тщательно перебей ингредиенты до получения однородной массы. Если у тебя нет блендера, подойдет и обычная «толкушка» для картофеля. Правда, в этом случае придется потрудиться. Но результат того стоит!

4. Порежь кубиками огурец и оставшиеся 100 г феты. Разлей суп по тарелкам и укрась фетой, огурцом и сухариками! Приятного аппетита!

Фото: IStock

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