Как справиться с маленькими детьми на карантине? Советы детского психолога

Карантин в Украине продлили до 24 апреля. А это значит, что родителям и малышам придется придерживаться ограничений еще дольше. Как объяснить ребенку, почему взрослые дома? Как донести, что гулять на улице и встречаться с друзьями пока запрещено? И самое главное – как родителям не сойти с ума от той энергии, которую их маленькие дети обрушивают на них каждый час? Авторитетный детский психолог Светлана Ройз знает ответы и поделилась важной информацией в разговоре с ведущей и почетным послом UNFPA Машей Ефросининой.

Стоит ли говорить ребенку о карантине?

Психолог Светлана Ройз советует обязательно поговорить с детьми о том, что происходит в мире и как это повлияло конкретно на вашу семью. И вот почему:

– Ребенок чувствует фон тревоги родителей. И если эта тревога ощущается, то он будет на это как-то реагировать, – объясняет Светлана. – Ребенок может не задавать вопросы, но модель его поведения изменится. Важно обязательно говорить детям, почему мы сейчас дома, почему они перестали общаться со своими друзьями. Моя дочь, ложась спать, меня спросила: «Мама, почему мне так тревожно? Мне сейчас страшно». Я начала задавать ей вопросы: «Тебе страшно из-за того, что сейчас происходит? Или что что-то может случиться?».

Игры на развитие сенсорики для детей: советы от психолога Светланы Ройз

В разговоре с детьми вы можете снизить их тревогу и поддержать эмоционально. Общение во время карантина – это время, которое поможет сблизиться всем еще больше.

Как объяснить ребенку важность карантина?

С детьми любого возраста психологи советуют разговаривать, как со взрослыми. Важно сконцентрировать внимание не на панике и ограничениях, а на том, что сейчас может сделать каждый член семьи.

– Мы поговорили с дочерью о том, что во многих странах мира заболели люди. Но совершенно не обязательно, что заболеем мы или наши близкие. Сейчас очень многие взрослые делают все возможное, чтобы остановить вирус. И доктора во всем мире ищут вакцину, – рассказала психолог. – Я уверена, что о тебе позаботятся. Я уверена, что о нас о всех позаботятся. Но мы должны все вместе позаботится о себе, делать то, что сейчас в наших силах. Давай подумаем, что в наших силах.

Психолог советует на семейном совете определиться с правилами поведения в этот период, который должны выполнять все. Например, не выходить из дома, правильно мыть руки. Так же за ребенком можно закрепить мелкую обязанность, которую он будет выполнять. Например, кормить кота или вытирать пыль на столе. Это даст ощущение личной силы и значимости.

Как составить правильный режим дня

для ребенка во время карантина?

Некоторые родители пытаются максимально загрузить детей каждый день. Во-первых, так они будут обучаться новому, а во-вторых, не будут путаться под ногами. Но психолог Светлана Ройз утверждает, что это ошибка. И вот почему:

– Детям нужно дать возможность отдохнуть. Это время, чтобы они могли отреагировать свою тревогу. И… поскучать. Если мы начинаем развлекать ребенка, то лишаем его собственной энергии, наслаждения от собственных действий. Когда моя дочка говорит: «Мама, мне скучно». Я не разрешаю ей в этот момент включать планшет и брать в руки телефон. Я говорю: «Даша, поскучай пару минут и тебе придет идея в голову». Если мы становимся аниматорами для своих детей, то лишаем их собственной мотивации. Нужно дать возможность вызреть этой мотивации. Но есть разница между скучно и грустно. Если мне скажут: «мне грустно», я начну выяснять, «о чем ее печаль». А если «мне скучно», то человек теряет контакт со своей энергией. И мне нельзя туда вкладывать свой вдох. Она должна успеть сделать СВОЙ вдох в жизни. И еще, что важно помнить родителям – сейчас мы все проходим период адаптации. Первые две недели мы будем адаптироваться к режиму жизни в карантине. У всех разные вхождения в этот период адаптации.

Лайфхак для создания режима дня

Если кажется, что сейчас в семье все хаотично, то есть один способ немного структурировать режим. Для этого вам понадобится лишь бумага, ручка и разговор с ребенком.

– Мы рисуем круг, разбитый на сектора. Это мое время в течение дня. Там есть сектор работа, есть сектор я – мама, есть сектор – я жена. Пожалуйста, помните о том, что отношения мужа и жен никто не отменял, – советует Светлана. – Такой же круг можно сделать и для детей. Там будут сектора: потупить\ ничего не делать, забота о теле, обязательно должна быть зона учебы и физических нагрузок. «Потупить\ничего не делать» нужно для того, чтобы дать себе немного спокойствия, времени для перезагрузки.

То, что нужно: «Тихие игры» с детьми на карантине от Светланы Ройз

К слову, родителям тоже нужно внести этот сектор в свой круг. Ведь именно на них сейчас основной психологический и эмоциональный удар. И важно не расходовать всю энергию сразу.

Психолог предупреждает, что карантин может стать сложным временем, ведь могут проявиться все острые моменты в общении. Но в то же время самоизоляция с родными – прекрасная возможность проговорить все, что вас мучает, синхронизироваться в целях и наработать традиции вашей семьи, ведь они скрепляют лучше клея.

Фото – iStock