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Игры на развитие сенсорики для детей: советы от психолога Светланы Ройз

Оставаться дома с маленькими детьми даже на несколько дней – то еще испытание. А во время карантина, когда выходить без особой надобности не рекомендуют, это превращается в челендж на терпение. А если дети еще и дошкольного возраста, значит главный их аниматор – это мама и папа.

Казалось бы, что родители знают уже столько игор и понимают, чем можно занять ребенка. Но как утверждает детский психолог Светлана Ройз, современное поколение детей не получает того количества стимулов в разных каналах восприятия, которое было бы важно. У них перестимулирован визуальный канал, остальные – часто дефицитарны. Именно поэтому она рекомендует родителям подключать «сенсорные игры», которые задействуют разные каналы восприятия.

Итак, на своей страничке в Facebook Светлана Ройз расказала больше 50 «сенсорных» игор для детей от 3 до 8 лет:

1. Визуальный канал:

  • Распечатки раскрасок и книжки-раскраски
  • Рисование мандал
  • Рисование одновременно на одном листе
  • Рисование зубной щеткой
  • Рисование ладонями (ставить отпечатки пальцев и дорисовывать детали)
  • Рисование с закрытыми глазами
  • Выкладывание рисунков нитками
  • Делать ангелов из макарон
  • Делать игрушки из втулок от туалетной бумаги
  • Детям разного возраста нравится «обрывная аппликация. Вначале на мелкие кусочки руками рвётся или цветная бумага, или листки из журналов, затем из обрывков делается коллаж.
  • Каждый день недели назвать «своим цветом». Например, понедельник – красный, вторник – оранжевый, среда – желтый и т.д. по цветам радуги. Каждый день надевать одежду или какую-то деталь одежды определенного цвета, попробовать найти продукты такого цвета, или время от времени кричать – например, «красный» – и нужно быстро дотронуться до предмета этого цвета.

2. Вербальный канал:

  • Учить каждый день одно новое слово на иностранном языке. Из этого же слова, написанного много раз – можно сделать рисунок.
  • Из букв одного слова составлять другие слова. Например, из букв слова трансформатор можно придумать: торт, трон, март, рот, форма, фарт.
  • Игра «телеграмма». На каждую букву загаданного слова придумать слово так, чтобы получилось предложение. Например, СЛОН – суровый лекарь открывает нашатырь.
  • Петь
  • Говорить скороговорки
  • Мы с дочкой играем в «угадай предмет», задавая вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет».

3. Тактильный:

  • Игры с кинетическим песком (у нас есть “раскопки динозавров – промышленная игра с формочками – динозавров, раньше дочка играла в пасочки, сейчас – я прячу в песок “сокровища”, дитё откапывает).
  • Подносы с крупами, в которых можно писать, рисовать, прятать предметы (даже детям 8-9 лет это нравится).
  • Игры с водой. Например, запускать кораблики по воде, перемещать их дыханием.
  • Домашние бассейны с шариками.
  • Узнавать предметы наощупь

4. Аудиальный:

  • Слушать тишину.
  • Закрыть глаза и различить, как можно больше звуков.
  • Написать букву «р» – в строку от совсем маленькой до огромной. А в другой строке от огромной до маленькой. Просить ребёнка, чтоб произносил звук, повышая громкость. Чем меньше буква, тем тише голос.
  • С закрытыми глазами угадывать, по какому предмету ударили (ложкой, карандашом…)

5. Пространственное восприятие, концентрация, 3D (такие игры стимулируют и развитие долей мозга, связанных с математическими способностями, критическим мышлением)

  • Змейка.
  • Магнитный конструктор.
  • Мозайки, которые потом можно проглаживать утюгом и получаются подставки под чашки.
  • Оригами.
  • Джанга.
  • Микадо (можно вместо промышленных «палочек» использовать карандаши, ложки…)
  • Шашки, шахматы, домино.
  • Пазлы.
  • Можно учить детей пришивать пуговицы, вышивать, вязать, плести макраме.
  • Запускаем волчки, наблюдаем за их кружением.
  • Домашний квест,поиски сокровищ.
  • Перемещаться по комнате с закрытыми глазами, ориентируясь только на команды партнера по игре.

6.«Оральный праксис» и «игры с дыханием»:

  • Мыльные пузыри.
  • Аэробол – дуем на обертки из-под конфет.
  • Задуваем свечи.
  • Стараться поддерживать в воздухе лёгкий предмет, например, перо.
  • Вместе петь.
  • Через широкие коктейльные трубочки дуть на шарик из бумаги – попадать им в «цель».

7. «Социальные игры»:

  • Ролевые игры с куклами и игрушками, домашний театр.
  • Теневой театр.
  • Можно вместе заниматься кулинарией, играть в ресторан (это здорово помогает, когда нужно быстро приготовить обед, усадить ребёнка за рисованием меню…)
  • Варить вместе шоколад.
  • Делать мини-спектакли, записывать их на камеру телефона.
  • «Встретить» детей с друзьями – в zoom, чате Вайбера и т.д.
  • Оркестр (инструменты – все, что издаёт звук в доме).

8. Движение:

  • Твистер.
  • Пальчиковый твистер.
  • Прыжки на шаре-прыгунке.
  • Прятки.
  • Битва подушками.
  • Битва шариками.
  • Когда мы ограниченны в движении – дочка особенно любит настольный (накроватный 🙂 футбол.
  • Мы часто с дочкой танцуем «разное настроение». (Если совсем мало места, можно ниткой выложить границы «танцпола» и ввести дополнительное правило – за них не выходить).

Важно помнить, что дети до 6 лет стремятся играть в «эгоцентрические» игры – по своим правилам. Но предлагая им игру с установленными правилами, родители готовят их ко «взрослой жизни» со следованиям определенным нормам.

Фото: IStock

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