Оставаться дома с маленькими детьми даже на несколько дней – то еще испытание. А во время карантина, когда выходить без особой надобности не рекомендуют, это превращается в челендж на терпение. А если дети еще и дошкольного возраста, значит главный их аниматор – это мама и папа.

Казалось бы, что родители знают уже столько игор и понимают, чем можно занять ребенка. Но как утверждает детский психолог Светлана Ройз, современное поколение детей не получает того количества стимулов в разных каналах восприятия, которое было бы важно. У них перестимулирован визуальный канал, остальные – часто дефицитарны. Именно поэтому она рекомендует родителям подключать «сенсорные игры», которые задействуют разные каналы восприятия.

Итак, на своей страничке в Facebook Светлана Ройз расказала больше 50 «сенсорных» игор для детей от 3 до 8 лет:

1. Визуальный канал:

Распечатки раскрасок и книжки-раскраски

Рисование мандал

Рисование одновременно на одном листе

Рисование зубной щеткой

Рисование ладонями (ставить отпечатки пальцев и дорисовывать детали)

Рисование с закрытыми глазами

Выкладывание рисунков нитками

Делать ангелов из макарон

Делать игрушки из втулок от туалетной бумаги

Детям разного возраста нравится «обрывная аппликация. Вначале на мелкие кусочки руками рвётся или цветная бумага, или листки из журналов, затем из обрывков делается коллаж.

Каждый день недели назвать «своим цветом». Например, понедельник – красный, вторник – оранжевый, среда – желтый и т.д. по цветам радуги. Каждый день надевать одежду или какую-то деталь одежды определенного цвета, попробовать найти продукты такого цвета, или время от времени кричать – например, «красный» – и нужно быстро дотронуться до предмета этого цвета.

2. Вербальный канал:

Учить каждый день одно новое слово на иностранном языке. Из этого же слова, написанного много раз – можно сделать рисунок.

Из букв одного слова составлять другие слова. Например, из букв слова трансформатор можно придумать: торт, трон, март, рот, форма, фарт.

Игра «телеграмма». На каждую букву загаданного слова придумать слово так, чтобы получилось предложение. Например, СЛОН – суровый лекарь открывает нашатырь.

Петь

Говорить скороговорки

Мы с дочкой играем в «угадай предмет», задавая вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет».

3. Тактильный:

Игры с кинетическим песком (у нас есть “раскопки динозавров – промышленная игра с формочками – динозавров, раньше дочка играла в пасочки, сейчас – я прячу в песок “сокровища”, дитё откапывает).

Подносы с крупами, в которых можно писать, рисовать, прятать предметы (даже детям 8-9 лет это нравится).

Игры с водой. Например, запускать кораблики по воде, перемещать их дыханием.

Домашние бассейны с шариками.

Узнавать предметы наощупь

4. Аудиальный:

Слушать тишину.

Закрыть глаза и различить, как можно больше звуков.

Написать букву «р» – в строку от совсем маленькой до огромной. А в другой строке от огромной до маленькой. Просить ребёнка, чтоб произносил звук, повышая громкость. Чем меньше буква, тем тише голос.

С закрытыми глазами угадывать, по какому предмету ударили (ложкой, карандашом…)

5. Пространственное восприятие, концентрация, 3D (такие игры стимулируют и развитие долей мозга, связанных с математическими способностями, критическим мышлением)

Змейка.

Магнитный конструктор.

Мозайки, которые потом можно проглаживать утюгом и получаются подставки под чашки.

Оригами.

Джанга.

Микадо (можно вместо промышленных «палочек» использовать карандаши, ложки…)

Шашки, шахматы, домино.

Пазлы.

Можно учить детей пришивать пуговицы, вышивать, вязать, плести макраме.

Запускаем волчки, наблюдаем за их кружением.

Домашний квест,поиски сокровищ.

Перемещаться по комнате с закрытыми глазами, ориентируясь только на команды партнера по игре.

6.«Оральный праксис» и «игры с дыханием»:

Мыльные пузыри.

Аэробол – дуем на обертки из-под конфет.

Задуваем свечи.

Стараться поддерживать в воздухе лёгкий предмет, например, перо.

Вместе петь.

Через широкие коктейльные трубочки дуть на шарик из бумаги – попадать им в «цель».

7. «Социальные игры»:

Ролевые игры с куклами и игрушками, домашний театр.

Теневой театр.

Можно вместе заниматься кулинарией, играть в ресторан (это здорово помогает, когда нужно быстро приготовить обед, усадить ребёнка за рисованием меню…)

Варить вместе шоколад.

Делать мини-спектакли, записывать их на камеру телефона.

«Встретить» детей с друзьями – в zoom, чате Вайбера и т.д.

Оркестр (инструменты – все, что издаёт звук в доме).

8. Движение:

Твистер.

Пальчиковый твистер.

Прыжки на шаре-прыгунке.

Прятки.

Битва подушками.

Битва шариками.

Когда мы ограниченны в движении – дочка особенно любит настольный (накроватный 🙂 футбол.

Мы часто с дочкой танцуем «разное настроение». (Если совсем мало места, можно ниткой выложить границы «танцпола» и ввести дополнительное правило – за них не выходить).

Важно помнить, что дети до 6 лет стремятся играть в «эгоцентрические» игры – по своим правилам. Но предлагая им игру с установленными правилами, родители готовят их ко «взрослой жизни» со следованиям определенным нормам.

Фото: IStock

Читай также:

То, что нужно: «Тихие игры» с детьми на карантине от Светланы Ройз

Лайфхаки от Сергея Притулы: чем занять детей на карантине