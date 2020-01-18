

Ти напевно чула про таке блюдо, як «курка карі». Його практично завжди можна знайти в меню будь-якого ресторану, а ось готувати це досить просте блюдо вміють далеко не всі. Для правильного смаку курки і приправи «карі» (як думає більшість!) буде недостатньо! Потрібно зібрати весь список інгредієнтів. А далі – набагато простіше! Отже, записуй рецепт ніжної й ароматної курки карі.

Для приготування справжньої курки карі, тобі знадобиться:

кокосове молоко – 400 мл

куряче філе – 2 шт

цибуля – 1 шт.

мелений червоний перець за смаком

лайм – 1 шт.

часник – 4 зубчики

тертий імбир – 2 ч.л.

куркума – 2 ч.л.

карі – 2 ч.л.

Тепер можна приступати до приготування!

Спершу наріж філе на невеликі шматочки. Не забудь попередньо видалити жир і сухожилля за допомогою гострого ножа.

Потім дрібно порубай цибулю й часник, і додай трохи червоного перцю і імбир. Отриману суміш обсмаж на соняшниковій олії до рум’яної скоринки. Коли цибуля стане рожевою, додай шматочки філе.

Через 5 хвилин посип курку куркумою і карі, вилий до сковороди дві склянки кокосового молока і вичави сік з лайма. Залиш блюдо тушитися на середньому вогні на 40 хвилин!

Готово! Подавати курку карі найкраще з прісним рисом.

Смачного!

Читай також:

Готуємо легкий і корисний суп-рататуй із пастою

Рецепт тартара з лососем