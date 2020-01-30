Ведущая программы «Ревизор Х» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова делится новым рецептом выпечки.

Крендель в виде сердечка или брецель. Именно так называют самую без преувеличения популярную выпечку в Германии. По традиционному рецепту ее готовят с солью, ведь немцы используют сдобу, как закуску к пиву. Со временем брецель появился и в других странах, и его начали делать сладким. В австрийских кафе готовят с маком, а в Украине брецель посыпают сыром.

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Недавно Юлия Панкова вернулась с отдыха в Австрии. Именно оттуда она привезла нам рецепт брецеля.

– Он очень вкусный, – говорит Юля. – Устоять перед брецелем нереально. Признаюсь, что я ими там просто объелась! Теперь, имея рецепт, планирую дома часто выпекать брецели. Ведь приготовление простое и быстрое. Делюсь с вами.

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Брецель: ингредиенты для теста

600 г муки;

2 чайные ложки соли;

20 г свежих дрожжей (или 7 г сухих)

450 мл теплого молока

Щепотка сахара.

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Брецель: ингредиенты для лауге (раствор, куда брецели погружают перед запеканием):

1 л – воды

30 г – пищевой соды

Для посыпки брецелей сверху:

Крупная соль, кунжут, мак, тертый сыр

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Готовим брецель пошагово:

Муку смешайте с солью. Дрожжи разведите с молоком и сахаром. Замесите мягкое, эластичное тесто. Положите его в глубокую тарелку, накройте и поставьте в теплое место на 40-60 минут. Надо чтобы тесто увеличилось в два раза. Когда оно поднимется, разделите его на 12 одинаковых частей. Из каждого куска сделайте тонкую колбаску длиной примерно в 60 см. В середине она должна быть толще. Сформируйте крендели. Духовку разогрейте до 200 градусов. Для лауге – доведите до кипения воду и добавьте соду. Уменьшив температуру, осторожно опускайте брецели по одному в горячий лауге. Там держите их по 30-60 секунд. Это делается, чтобы во время запекания сдоба приобрела свой фирменный коричневый оттенок. Достаньте брецели шумовкой и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Сверху слегка надрежьте и посыпьте солью, кунжутом, маком или сыром. Выпекайте 15 минут до красивого цвета и корочки.

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