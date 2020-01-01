Предупрежден – значит, вооружен! Мы уже подготовили для тебя финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. Они уже ждут тебя на страницах Нового канала, чтобы рассказать о том, как пройдет следующий год – год Белой Металлической Крысы. А сейчас читай наш гороскоп на первую неделю 2020 для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили на ближайшие семь дней

Гороскоп на первую неделю 2020: Овен (21 марта – 20 апреля)

Человек, который радуется счастью других людей, всегда будет счастлив сам. Гороскоп на первую неделю 2020 года говорит, что тебя ждет много позитивных новостей и перспективных знакомств. Главный залог твоего успеха – отношения с окружающими. Будь открытым, честным и искренним! Только так ты притянешь в свою жизнь фортуну.

Гороскоп на первую неделю 2020: Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды подготовили для тебя невероятно успешные и наполненные счастьем дни! Гороскоп на первую неделю 2020 года обещает, что фортуна будет сопутствовать тебе во всех начинаниях. Главное – помни: когда ты просыпаешься утром в плохом настроении, где-то в мире скучает один мопс. Улыбнись! И Вселенная улыбнется в ответ!

Гороскоп на первую неделю 2020: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Не надо бояться перемен в своей жизни – чаще всего они появляются в тот момент, когда они необходимы! Гороскоп на первую неделю 2020 года прогнозирует некоторые трудности в рабочей сфере. Но не унывай! Все это только для того, чтобы смогла в полной мере проявить свой потенциал. Уже к середине следующей недели тебя ждут головокружительный карьерный влет!

Гороскоп на первую неделю 2020: Рак (22 июня – 22 июля)

То, что ты ищешь всю жизнь, может быть ближе, чем ты думаешь. Гороскоп на первую неделю 2020 года буквально кричит: «Остановись! Оглянись по сторонам! Не упусти свое счастье!» Если последуешь советам звезд и обратишь внимание на то, что действительно важно, обретешь счастье в личной жизни – самую настоящую, искреннюю, чистую любовь.

Гороскоп на первую неделю 2020: Лев (23 июля – 22 августа)

2020 год начнется для тебя самым лучшим образом! У тебя будет достаточно времени, чтобы отдохнуть и восстановить силы перед новым рабочим «забегом». Звезды обещают финансовое благополучие, гармонию в личной жизни и полное взаимопонимание с окружающими. Гороскоп на первую неделю 2020 года советует: «Не стесняйся своих чувств и желаний. Другой жизни для них больше не будет!»

Гороскоп на первую неделю 2020: Дева (23 августа – 23 сентября)

Самая великая победа – победа над своим негативным мышлением. Повторяй себе эту фразу, как мантру, каждый день по несколько раз. Гороскоп на первую неделю 2020 года говорит, что успех станет твоим верным спутником и лучшим другом – если ты сможешь изменить свое мышление и начнешь акцентировать внимание только на позитиве. Все в твоих руках!

Гороскоп на первую неделю 2020: Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовь – это когда ты даешь человеку свободу выбора, и он выбирает тебя. И в ближайшие семь дней ты поймешь это, как никто другой! Гороскоп на первую неделю 2020 года обещает гармонию в отношениях, полное взаимопонимание и с партнером, отсутствие ссор и конфликтов. Ты по-новому посмотришь на свою вторую половинку. И, возможно, решишься на серьезный шаг…

Гороскоп на первую неделю 2020: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Если тебе сложно, это значит, что ты движешься в правильном направлении! Вспоминай об этом, когда чувствуешь, что силы на пределе. Да, ближайшие семь дней могут пройти не так, как ты запланировала. Но все только к лучшему! Гороскоп на первую неделю 2020 года обещает, что трудности, ч которыми ты столкнешься, станут хорошим трамплином для головокружительного карьерного взлета!

Гороскоп на первую неделю 2020: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Не смотри в прошлое – ты там уже была и все видела, иди вперед, там будет интереснее. Гороскоп на первую неделю 2020 года обещает, что все двенадцать месяцев пройдут так же, как ты проведешь эти семь дней. Поэтому все в твоих руках! Веселись, танцуй, совершай безумные поступки, знакомься с новыми людьми!

Гороскоп на первую неделю 2020: Козерог (22 декабря – 20 января)

Оптимизм – это вера, которая приводит к достижению цели. Эта фраза должна стать твоим жизненным кредо! Гороскоп на первую неделю 2020 года говорит, что ближайшие семь дней пройдут насыщенно и как никогда интересно. Ты легко будешь сходиться с людьми и очаровывать их, ты ведь – невероятно харизматичная личность! Кстати, звезды могут свести тебя с любовью всей твоей жизни. Будь готова!

Гороскоп на первую неделю 2020: Водолей (21 января – 18 февраля)

От души посмеяться и вволю выспаться – вот лучшие лекарства от любого недуга! Гороскоп на первую неделю 2020 года обещает тебе успехи во всех сферах, начиная с работы и заканчивая амурными делами. Главный секрет успеха – твое отношение ко всему, что происходит вокруг. Если будешь радоваться мелочам и не печалиться по пустякам – жизнь станет яркой, как небо в ясный солнечный день!

Гороскоп на первую неделю 2020: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Тебя ждет невероятно позитивная и плодотворная неделя! Гороскоп на первую неделю 2020 года говорит, что ты будешь кайфовать от того, насколько много важных задач ты успела решить до выходных. Начальство нарадоваться не сможет твоему профессионализму, и в ближайшем времени отблагодарит солидной премией или заветным повышением. Ты будешь блистать!

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