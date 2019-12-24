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Рік кого буде 2020? Що нам готує Новий рік Металевого пацюка

рік кого буде 2020

Новий рік 2020 уже скоро! Яка тварина за східним календарем буде нашим покровителем? Які сюрпризи готує 2020 рік – приємні чи не дуже? Відповіді на ці та багато інших питань – далі в матеріалі

Новий рік 2020 – рік кого за східним календарем?

Новий 2020 рік – рік Білого Металевого Пацюка. Метал символізує такі якості, як завзятість, стійкість і рішучість, а Пацюку притаманні боротьба за справедливість і твердий характер. Заручитися підтримкою правительки річного циклу буде непросто, це потребуватиме великих зусиль. Щур – розумна, цілеспрямована та терпляча тварина. Вона знає всі свої переваги та недоліки, має чудову пам’яттю і завжди знаходить вихід зі складних ситуацій.

Фінансовий гороскоп на 2020

Головний колір 2020 року – білий. В житті людей повинні переважати світлі думки та чисті помисли, щоб Білий Металевий Пацюк обдарував їх успіхами. У 2020 році варто більше турбуватися про навколишнє середовище, живити себе позитивними емоціями, робити добрі безкорисливі вчинки. В такому випадку весь рік буде плідним – у всіх сферах життя. Якщо ти давно хотіла придбати будинок, квартиру або машину, але не наважувалася – в 2020 році сміливо йди на цей крок.

Білий колір Пацюка – гарний знак для тих, хто хоче створити міцний шлюб у 2020 році. Цей рік також прекрасно підходить для нових починань, переїздів і зміни роботи. Все, за що ти візьмешся, обов’язково увінчається успіхом.

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Новий рік 2020 року – як підготуватися до святкування?

Підготовку до Нового 2020 року потрібно починати з генерального прибирання. Тотемна тварина цього року –пацюк – одна з найбільш порядних. Перебери речі, позбудься непотрібного мотлоху, який не використала в старому році – він тобі точно не більше знадобиться. Зустрічай Новий рік 2020 так, ніби відкриваєш нову сторінку в зошиті – в тебе є чистий білий аркуш, заповни його фарбами!

Що потрібно зробити до Нового року 2020: 7 важливих справ

Новий рік 2020 краще зустрічати веселою компанією, з друзями та близькими. Якщо є можливість – вирушай у подорож, назустріч новим враженням і новорічним пригодам. Не забувай про гарний настрій! Що стосується подарунків на Новий рік 2020, при їх виборі варто робити акцент на міцні та дійсно потрібні речі. Запам’ятай: Білий Металевий Пацюк не любить дрібнички, він за практичність!

Новий рік 2020 року – як прикрасити будинок напередодні святкування і що приготувати?

Новий рік 2020 року – рік Білого Металевого Пацюка, тому й будинок потрібно прикрашати відповідно. На новорічну ялинку можна повісити металеві іграшки та пухнастий білий дощик. Скатертина, серветки та посуд повинні відповідати загальній кольоровій гаммі – білий, бежевий і ніжно-блакитний.

На святковому столі повинен панувати достаток! Ідеальний варіант: великий вибір страв із м’яса та риби, свіжі овочі та фрукти, біле вино (або шампанське). Не забудь також про приманку для тотемної тварини: зерно, горішки та різні сири. Пам’ятай, що Білий Металевий Пацюк дуже не любить поспіх і недбалість. Краще не ставити на святковий стіл готові салати та гарніри з супермаркету, знайди час і приготуй все самостійно.

2020 рік кого по східному календарю

Новий рік 2020 року – у чому зустрічати рік Білого Металевого Пацюка?

Хочеш, щоб тотемна тварина допомагало тобі в усіх починаннях і приносила удачу? Тоді Новий рік 2020 необхідно зустрічати з дотриманням всіх правил, які вимагає східний гороскоп. Головний колір року – білий, а стихія – метал. Саме ці елементи в новорічному образі допоможуть тобі привернути увагу Білого Металевого Пацюка та розташувати його до себе.

В Новий рік 2020 варто віддати перевагу ніжним образам – у білих, світло-сірих і кремових відтінках. Аксесуари краще вибирати металеві, прикрашені дорогоцінним камінням. Це можуть бути брошки, незвичайні підвіски, шпильки або сережки. Дуже важливо, щоб прикраси виглядали дорого, але не пафосно.

Фото: Pinterest, coxandcox.co.uk

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