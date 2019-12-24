Новий рік 2020 уже скоро! Яка тварина за східним календарем буде нашим покровителем? Які сюрпризи готує 2020 рік – приємні чи не дуже? Відповіді на ці та багато інших питань – далі в матеріалі

Новий рік 2020 – рік кого за східним календарем?

Новий 2020 рік – рік Білого Металевого Пацюка. Метал символізує такі якості, як завзятість, стійкість і рішучість, а Пацюку притаманні боротьба за справедливість і твердий характер. Заручитися підтримкою правительки річного циклу буде непросто, це потребуватиме великих зусиль. Щур – розумна, цілеспрямована та терпляча тварина. Вона знає всі свої переваги та недоліки, має чудову пам’яттю і завжди знаходить вихід зі складних ситуацій.

Фінансовий гороскоп на 2020

Головний колір 2020 року – білий. В житті людей повинні переважати світлі думки та чисті помисли, щоб Білий Металевий Пацюк обдарував їх успіхами. У 2020 році варто більше турбуватися про навколишнє середовище, живити себе позитивними емоціями, робити добрі безкорисливі вчинки. В такому випадку весь рік буде плідним – у всіх сферах життя. Якщо ти давно хотіла придбати будинок, квартиру або машину, але не наважувалася – в 2020 році сміливо йди на цей крок.

Білий колір Пацюка – гарний знак для тих, хто хоче створити міцний шлюб у 2020 році. Цей рік також прекрасно підходить для нових починань, переїздів і зміни роботи. Все, за що ти візьмешся, обов’язково увінчається успіхом.



Новий рік 2020 року – як підготуватися до святкування?

Підготовку до Нового 2020 року потрібно починати з генерального прибирання. Тотемна тварина цього року –пацюк – одна з найбільш порядних. Перебери речі, позбудься непотрібного мотлоху, який не використала в старому році – він тобі точно не більше знадобиться. Зустрічай Новий рік 2020 так, ніби відкриваєш нову сторінку в зошиті – в тебе є чистий білий аркуш, заповни його фарбами!

Що потрібно зробити до Нового року 2020: 7 важливих справ

Новий рік 2020 краще зустрічати веселою компанією, з друзями та близькими. Якщо є можливість – вирушай у подорож, назустріч новим враженням і новорічним пригодам. Не забувай про гарний настрій! Що стосується подарунків на Новий рік 2020, при їх виборі варто робити акцент на міцні та дійсно потрібні речі. Запам’ятай: Білий Металевий Пацюк не любить дрібнички, він за практичність!

Новий рік 2020 року – як прикрасити будинок напередодні святкування і що приготувати?

Новий рік 2020 року – рік Білого Металевого Пацюка, тому й будинок потрібно прикрашати відповідно. На новорічну ялинку можна повісити металеві іграшки та пухнастий білий дощик. Скатертина, серветки та посуд повинні відповідати загальній кольоровій гаммі – білий, бежевий і ніжно-блакитний.

На святковому столі повинен панувати достаток! Ідеальний варіант: великий вибір страв із м’яса та риби, свіжі овочі та фрукти, біле вино (або шампанське). Не забудь також про приманку для тотемної тварини: зерно, горішки та різні сири. Пам’ятай, що Білий Металевий Пацюк дуже не любить поспіх і недбалість. Краще не ставити на святковий стіл готові салати та гарніри з супермаркету, знайди час і приготуй все самостійно.

Новий рік 2020 року – у чому зустрічати рік Білого Металевого Пацюка?

Хочеш, щоб тотемна тварина допомагало тобі в усіх починаннях і приносила удачу? Тоді Новий рік 2020 необхідно зустрічати з дотриманням всіх правил, які вимагає східний гороскоп. Головний колір року – білий, а стихія – метал. Саме ці елементи в новорічному образі допоможуть тобі привернути увагу Білого Металевого Пацюка та розташувати його до себе.

В Новий рік 2020 варто віддати перевагу ніжним образам – у білих, світло-сірих і кремових відтінках. Аксесуари краще вибирати металеві, прикрашені дорогоцінним камінням. Це можуть бути брошки, незвичайні підвіски, шпильки або сережки. Дуже важливо, щоб прикраси виглядали дорого, але не пафосно.

Фото: Pinterest, coxandcox.co.uk

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