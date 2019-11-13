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Выходные на Новый год 2020: как будет отдыхать Украина?

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Вопрос, который интересует каждого: когда и сколько выходных у нас будет на новогодние праздники 2020? Выяснилось, что украинцы сразу со старта 2020 года получат парочку незапланированных выходных. Когда и сколько будем отдыхать – читай в материале!

Итак, сам Новый год 31 декабря 2019 у нас попадает на вторник, поэтому Кабмин рекомендует работодателям перенести рабочие дни с 30 и 31 декабря на субботы 21 и 28 декабря. Таким образом получится целых 5 выходных сразу с 29 декабря по 1 января 2020.

Еще один приятный подарок рекомендуют сделать на Рождество 2020: перенести рабочий день с 6 на субботу 11 января. Таким образом выходные будут длиться с 4 по 7 января, то есть еще 4 дня!

А если подсуетиться, то можно заранее подписать отпуск на 2-3 января, и тогда у вас получатся новогодние каникулы длиной в 10 дней!

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