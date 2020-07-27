Актеры, которые сыграли главные роли в первом веб-сериале Нового канала, рассказали о самых запоминающихся моментах

Уже сегодня, 27 июля, Новый канал выпустит на YouTube свой первый веб-сериал «FAKE». Он расскажет о блогерше Лизе, которая переехала из провинции в столицу и пытается добиться популярности и признания в сети всеми доступными способами. В погоне за luxury-жизнью она обманывает даже самых близких и попадает в десятки курьезных ситуаций. И лишь пройдя ряд жизненных испытаний Лиза сможет разобраться в себе и понять, что на самом деле по-настоящему ценно…

5 причин посмотреть веб-сериал «FAKE»

Что такое «эффект Девизорова»?

В курьезы попадали не только сериальные герои, но и актеры, которые их играли. О самых смешных и запоминающихся сценах рассказали Анна Остапенко, Лилия Цвеликова и Максим Девизоров.

Анна Остапенко искала одежду в секонд-хенде и ныряла в мусорный бак

Эта актриса хорошо известна зрителям Нового канала по сериалу «Первые ласточки», там ей досталась роль Сони — подруги Леры. В веб-сериале «FAKE» мы увидим Анну в главной роли, именно она сыграла блогершу Лизу. На съемках ей пришлось падать в мусорный бак, попадать в неловкие ситуации на публике, искать одежду на секонд-хенде — все ради того, чтобы Лиза могла создать иллюзию красивой жизни.

– В мусорный бак я падала раз 15 — это было весело, потому что в баке были маты, там можно было даже лежать. И хотя я ушибла себе косточки во время падения, вспоминаю это с улыбкой, — говорит Остапенко. — Если говорить о драматических моментах, то одной из самых сложных сцен было мероприятие с Ритой Сан (успешная Instagram-блогерша, главный враг Лизы, — прим. ред.). Там моя героиня попадает в одну неловкую ситуацию, которую мы переснимали огромное количество раз. Смешной была сцена в секонд-хенде, когда мы рылись в шмотках, надевали на себя все подряд. А еще была болючая сцена измены с поцелуем… Не буду спойлерить, но в каждом съемочном дне была сцена, которая запала мне в душу.

Кстати, в сцене с секонд-хенда вы сможете увидеть и модель с 13-м размером груди Милу Кузнецову.

Героиня Лилии Цвеликовой целовалась с бездомным

Лучшую подругу Лизы Валю сыграла Лилия Цвеликова — актриса театра «Золотые ворота» и девушка актера Максима Девизорова (Дэн в «Первых ласточках» и Марк в «FAKE»). Ей тоже достались сцены не из легких. Например, поцелуй с бездомным!

— Очень яркой была сцена на мероприятии с Ритой Сан — там было огромное количество дублей пикантной ситуации, в которую попадает Лиза. Мы очень насмеялись и много чего придумали для этой сцены на ходу, — говорит Лилия. — А перед тем, как снять сцену поцелуя Вали с бомжом, я шутила со съемочной группой: «Можем переодеть и загримировать Девизорова? Все равно его никто не узнает!»

Максим Девизоров и Женя Лисничий устроили импровизированную драку

Не скучали и актеры-парни — Максим Девизоров и Женя Лисничий (его вы могли видеть в сериале Нового канала «Новенька»). Их герои — Марк и Дима — пытаются «поделить» Лизу. Одного она использует в корыстных целях, во второго искренне влюблена. Поэтому конфликта этим персонажам избежать не удалось.

— Как-то на площадку должен был приехать постановщик и развести драку моего героя и персонажа Жени Лисничего, но что-то пошло не так и нам пришлось самым что-то придумывать, — поделился Девизоров. — Мы вспоминали уроки по сценарному бою, любимые боевики, искали любой способ сделать интересную уличную драку. Даже в таком моменте нашлось место для импровизации.

Чем же Анну и Лилию так впечатлила сцена на мероприятии с Ритой Сан и какими получились кадры с падением в мусорку и поцелуем с бездомным — увидите уже 27 июля в 18:00 на YouTube Нового канала. Не пропустите!

Первая серия откроется в 18:00 по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=rLjrnmVogMU