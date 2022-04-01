Фантомная сирена: как перестать постоянно слышать звук сирен

Наталья Ежова объяснила, почему в голове гудят сирены, даже когда их нет, и как от этого избавиться

Количество дней войны увеличивается, а число угроз удара с воздуха не уменьшается. Сирены воздушной тревоги гудят каждый день. Кто-то к ним привык, а кто-то слышит даже тогда, когда их нет. Это синдром фантомной сирены. Что это, и как его побороть, рассказала психолог и ведущая проекта «Эксы» на Новом канале Наталья Ежова.

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– Человек, который переживает стресс, вызванный угрозой жизни, может переживать ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), – говорит психолог. – Один из его симптомов – перепроживание. Это когда человек снова проживает определенное состояние под действием триггера. Каждый раз, когда он слышит сирену, возникает стресс, который приводит к ПТСР. В головном мозге связь автоматическая: сирена – это стресс. Впоследствии каждый раз, когда человек будет переживать стресс из-за любых других факторов, он автоматически может слышать сирену. Также любой другой звук превращается в триггер. Этот триггер вызывает тревогу и страх, что сейчас упадет ракета. А это что? Сирена. Таким образом она начинает звучать в вашей голове.

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