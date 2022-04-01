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Как побороть синдром фантомной сирены: советы психолога

Фантомная сирена: как перестать постоянно слышать звук сирен

Наталья Ежова объяснила, почему в голове гудят сирены, даже когда их нет, и как от этого избавиться

Количество дней войны увеличивается, а число угроз удара с воздуха не уменьшается. Сирены воздушной тревоги гудят каждый день. Кто-то к ним привык, а кто-то слышит даже тогда, когда их нет. Это синдром фантомной сирены. Что это, и как его побороть, рассказала психолог и ведущая проекта «Эксы» на Новом канале Наталья Ежова.

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Фантомная сирена: как перестать постоянно слышать звук сирен

– Человек, который переживает стресс, вызванный угрозой жизни, может переживать ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), – говорит психолог. – Один из его симптомов – перепроживание. Это когда человек снова проживает определенное состояние под действием триггера. Каждый раз, когда он слышит сирену, возникает стресс, который приводит к ПТСР. В головном мозге связь автоматическая: сирена – это стресс. Впоследствии каждый раз, когда человек будет переживать стресс из-за любых других факторов, он автоматически может слышать сирену. Также любой другой звук превращается в триггер. Этот триггер вызывает тревогу и страх, что сейчас упадет ракета. А это что? Сирена. Таким образом она начинает звучать в вашей голове.

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Как избавиться от синдрома фантомной сирены?

  1. Произнесите вслух, что слышите сирену. Скажите об этом родственникам, друзьям, любому, кто рядом. Поделитесь своим переживанием.
  2. Произносите свои эмоции. «Мне страшно», «Я злюсь», – не бойтесь признаться. Старайтесь ощутить в организме это состояние. Почувствовать, где в теле сжалось или заболело в тот момент.
  3. Ведите дневник. Когда эмоции накапливаются, то возникает большая вероятность стресса, а, соответственно, и сирен в вашей голове. Выкладывание своих мыслей и переживаний на бумагу поможет «заземлиться». Высвободить эмоции из организма – значит стабилизировать свое общее состояние.
  4. Не изолируйтесь. Очень важно быть с людьми, общаться, обмениваться переживаниями, делиться информацией. Когда остаетесь наедине, есть большая вероятность накопить эти стрессовые эмоции.
  5. Это нормально! Поймите, что вы такой не один, что вы не сошли с ума. Синдром фантомной сирены действительно существует, и он лечится. Это точно не навсегда! Обратитесь за помощью к психологу, не стесняйтесь. Это не что-то странное, а просто защитная реакция организма.

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