Как настроиться на работу, если вы находитесь в тылу? Топ советов от Натальи Ежовой

Психолог рассказала, где найти энергию для труда и не утратить ее за один день

Уже месяц в Украине идет война, которую развязала россия. Блицкриг с треском провалился, но когда закончатся беспощадные обстрелы агрессоров, никто не знает. Учитывая это, людям, живущим там, где нет активных боевых действий, следует возвращаться к работе и поддерживать экономику страны. Ведущая проекта Нового канала «Эксы» и психолог Наталья Ежова дала несколько советов по этому поводу.

– Очень сложно вернуться к работе во время войны. Но именно работа может стать той опорой, которая поможет справиться со стрессом, даст стабильность и силы продолжать жить дальше в нынешних реалиях, – говорит она. – Британские ученые провели эксперимент: посадили в клетку мышей, которые умели крутить барабан, и мышек, которые ничего не умели. Когда стали бить их током, животные, которые имели навык, начали его выполнять и выжили. В отличие от другой группы. Это очень грубое сравнение, но суть такая же. Важно, чтобы мы как люди думающие и сильные продолжали работать.

Как настроиться на работу тем, кто находится в тылу?

Делайте то, что умеете

– Сейчас не время учиться чему-то новому, – говорит психолог. – Чтобы быть полезным и продуктивным, занимайтесь своим привычным делом.

Планируйте

– Обязательно пишите список, что нужно сделать, а затем отмечайте сделанное. Хвалите себя! – советует эксперт.

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Отчитывайтесь

– Рассказать кому-то, что вы сделали, это не хвастовство! В данной ситуации это мотивация, – рассказывает Наталья. – Которая дает еще больше энергии для дальнейших действий.

Оценивайте реально

– Не отказывайтесь от мысли, что вы работаете, чтобы держать себя в тонусе. Говорите это себе прямо, не вуалируйте, – убеждает Ежова.

Берегите себя

– Не взваливайте на себя очень много работы сразу, – советует психолог. – Разделяйте все на маленькие подзадачи, не переутомляйтесь. Следует понимать, что психика и так нестабильна. Если что-нибудь не успели за день, перенесите это на завтра. Отдыхайте!