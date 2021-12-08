Как подобрать спорт для ребенка? Советы Александра Педана

Ведущий Нового канала рассказал о совместном активном хобби с пятилетним сыном

Согласно статистике, если родители не занимаются спортом, то почти 80% детей им тоже заниматься на постоянной основе не будут. Если же не просто показывать ребенку пример, но и тренироваться вместе, то результат превзойдет все ожидания. По этому правилу живет отец двух детей, экстремал, ведущий проектов Нового канала «Эксы» и Improv Live Show Александр Педан.

– Я перепробовал множество видов спорта, – рассказывает звездный папа. – Радуюсь и горжусь тем, что являюсь примером для своих детей и сформировал у них положительное отношение к физической активности. Мы с женой думали, куда отдать сына Марика. Он попытался ходить на футбол по голландской системе, потом было плаванье. Последние два года я подсел на скалодром, видел там много деток, и, пообщавшись с Инной, отдал сына туда. Почему бы не попробовать?

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Ради безопасности и правильной техники пятилетний Марик занимается на скалодроме с тренером. Спортивному хобби уже четыре месяца. Тренировки проходят дважды в неделю по одному часу.

– Занятие состоит не только из лазания, – отмечает ведущий Нового канала. – Сначала разогрев, разминка, потом квесты, разные эстафеты. За эти несколько месяцев Марик очень вытянулся и окреп. Мышцы формируются на глазах. Также он лучше контролирует свое тело, умеет прыгать, спрыгивать, правильно падать, группироваться. А главное, сыну это зашло.

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Иногда отец с сыном попадают на парные тренировки.

– Мы даже соревнуемся на скалодроме. Почему-то чаще побеждает Марик, – смеется Педан. – Но, как правило, даже если я прихожу, то можем размяться вместе, а потом расходимся в разные уголки. Присутствие родителей мешает, сын отвлекается.

Если ищете хобби для своего ребенка, то однозначный совет от Александра Педана – скалодром! Это и фан, и польза, и отличная физическая подготовка!

Реалити «Эксы», где Александр является ведущим, смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале! А свежий сезон Improv Live Show ждите в эфире в 2022 году.