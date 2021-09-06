Как мужчине перестать зависеть от мамы? Топ-5 советов от психолога

Ведущая реалити «Эксы» на Новом канале говорит, что главное – проверить иерархию и написать планы на жизнь

«Маменькин сынок» – понятие, которое было, есть, но в будущем может исчезнуть. Психолог, сексолог и ведущая реалити «Эксы», которое 14 сентября стартует на Новом канале, Наталья Ежова дала несколько советов, как побороть эту проблему.

– Отделение от матери – довольно сложный процесс, – говорит эксперт. – Оно проходит на физическом и психологическом уровнях. С первым все проще: это рождение ребенка, кормление и отлучение от груди, переезд мужчины от мамы. А вот с психологическим отделением все намного сложнее. Есть 5 пунктов, которые нужно пройти, чтобы построить взрослые крепкие отношения с женщиной.

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Принять ответственность

– Речь идет обо всех аспектах. Нужно понять, что и психологически, и материально человек должен рассчитывать только на себя, – отмечает Наталья. – Принимайте ответственность за свои действия.

Выбрать себя

– Иногда выбор, который делает мужчина, не нравится его родителям. Тогда они давят на жалость, манипулируют, болеют. В общем, делают все, чтобы «маменькин сынок» слушался, – рассказывает психолог. – Они могут даже превратить все якобы в предательство мамы. Важно заметить это и пойти своей дорогой.

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Понять, что мама – обычный человек

– Очень часто маму идеализируют, – говорит Ежова. – Нужно понять, что она тоже способна ошибаться. Некоторые ее советы могут не работать или быть просто не для вас, не для вашего характера. Только вы сами знаете, что лучше. Оценивайте свои действия, а не делайте родителя божеством. Советуйтесь, но принимайте решения самостоятельно.

Проверьте иерархию

– Мама должна быть мамой. Убедитесь, что она не заняла место жены, – советует специалист. – Часто мамы таким образом привязывают к себе сына. Это можно проверить простым тестом: спросите мужчину, кто самый главный в его жизни. Здоровый пример: на первом месте – он сам, на втором – жена, на третьем – дети, а потом уже родители. Конечно, роль мамы огромна – та дала нам жизнь. Но она не божество, которому нужно поклоняться.

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Пишите планы на жизнь

– Если вы сами не решите, что хотите и будете делать, за вас это сделают родители. Мама всегда «знает» и «хочет» как лучше. Ну, вы понимаете, – рассказывает Наталья. – Возьмите себя и свою жизнь в свои руки. Будущее – это только ваши желания и ваша работа.

Наталя Ежова подытожила, что пока человек не пройдет эти шаги, этакую инициацию во взрослую жизнь, то не сможет построить здоровые крепкие отношения.

Третий сезон реалити «Эксы» смотрите 14 сентября в 19:00 на Новом канале!