Топ-5 помилок у вихованні, які можуть зіпсувати стосунки з дитиною

Психолог і ведуча реаліті «Екси» (Новий канал) Наталія Єжова пояснила, чому трапляються непорозуміння у відносинах батьків і дітей

Кожен виховує дитину так, як вважає за потрібне. Та все ж є основні правила, яких намагаються дотримуватися усі. Також є й спільні помилки у вихованні. Психолог, сексолог і ведуча проекту «Екси», який стартує 14 вересня на Новому каналі, Наталя Єжова зібрала топ-5 найбільш поширених. Викресліть ці звички, щоб не зіпсувати стосунки з дитиною.

Не потрібно ставити досягнення дитини вище за неї

– Зрозумійте, що вам важливіше – оцінки чи дружба з дитиною. Коли ви поставите собі це запитання, зрозумієте, що насправді важливіші почуття дитини, ваш із нею контакт, – каже Наталя. – Якщо вам все-таки дуже важливий момент успішності в школі, то спокійно допоможіть дитині розібратися з навчанням. Або знайдіть репетитора.

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Не можна реалізовувати свої мрії через дитину

– Якщо ви хотіли бути гімнасткою, але не стали, то не потрібно змушувати дитину займатися цим, – попереджає експерт. – Зрозумійте, що це ваше бажання, а у неї неодмінно є своє. Враховуйте це! Дитина має реалізувати особисту місію, а не вашу.

Не порушуйте кордонів дитини

– Привчіть себе стукати в кімнату до дитини, не копирсатися у шафі без дозволу, не вирішувати за неї, що вона їстиме, якщо це не загрожує її життю, – ділиться Єжова. – Так ви навчите дитину вибудовувати свої особисті кордони. Це допоможе їй жити в сучасному світі. Якщо ви будете порушувати особистий простір, то і всі інші потім теж будуть це робити.

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Не дивіться на дитину зверху вниз

– Не потрібно створювати модель «я тут дорослий, я все знаю краще за тебе», – радить психолог. – Дивіться на дитину, як на рівну собі людину. Розмовляйте й пояснюйте їй відповідним чином. Вислуховуйте його думку, враховуйте побажання.

Показуйте власним прикладом

– Якщо ви розкидаєте шкарпетки, то не чекайте, що дитина буде збирати їх за собою. Виховуйте себе й давайте правильний приклад, – каже ведуча. – Діти зчитують усі наші риси. Знайте, що є дзеркальні нейрони, за допомогою яких дитина повністю копіює поведінку своїх батьків. Зверніть увагу: якщо ви на неї кричите то, можливо, бачите в ній ту частину себе, яку не сприймаєте? І сваритеся саме з нею. Дитина – це ваше відображення.

Більше цікавих тем і порад від Наталі Єжової шукайте на сайті Нового каналу. А третій сезон реаліті «Екси» вмикайте щовівторка з 14 вересня о 19:00 в ефірі телеканалу!