Як підготувати дитину до школи після канікул? Топ-5 порад психолога

Ведуча проекту «Екси» на Новому каналі Наталя Єжова розповіла, як зробити повернення до навчального процесу менш стресовим

Три місяці – доволі тривала перерва у навчанні. Особливо коли це майже безтурботне літо. Після такого дітям складно повернутися до шкільного розпорядку. Психологиня і ведуча реаліті «Екси», третій сезон якого 14 вересня стартує на Новому каналі, Наталя Єжова дала п’ять порад, які допоможуть облегшити цей перехідний етап.

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Готовність №1

– Збирайте разом з дитиною одяг до школи, – радить експертка. – Перевірте, наскільки підходить форма з попереднього року. Оновіть дитячий гардероб. Попріть, попрасуйте, викладіть все красиво вже за кілька днів до першого навчального дня. Дитина буде бачити цей одяг і морально налаштовуватися. Також разом придбайте канцелярію, портфель. Підготуйте книги з бібліотеки. Це теж допоможе малечі усвідомити, що час повертатися до навчання.

«Ввімкнути» бажання

– Поговоріть з дитиною, навіщо вивчати щось нове, – говорить психологиня. – Це своєрідне ввімкнення мотивації. Якщо учень розумітиме, чому ходить до школи, та що це дасть йому в майбутньому, то матиме й бажання. Також це дасть розуміння, що школа – не місце для розваг.

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«Розігрів» перед стартом

– Аби дитині легше було ввійти у процес, повторіть поверхнево, що вона вивчала у попередньому класі. Це «розігріє» пам’ять та поверне зосередженість на навчальному процесі після літньої розслабленості, – каже Наталя. – Можна вигадати два-три «ритуали», які ввійдуть у звичку. Наприклад, читати кілька сторінок книги перед сном чи повторювати табличку множення по дорозі в магазин.

Дисципліна – понад усе

– Школа, як не крути, – це дисципліна. Розклад уроків, обід у певний час, шкільна форма… Тож раджу почати повертати навчальний графік заздалегідь, – каже ведуча Нового каналу. – Ранній підйом чи відбій варто розпочати вже за кілька днів до 1 вересня.

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Соціальна адаптація

– Моделюйте ситуації, які можуть статися у школі, і вирішуйте їх разом. Фантазуйте! – радить психологиня. – Наприклад: що буде, якщо неправильно дали решту в буфеті? А якщо хтось сказав негарне слово на твою адресу? Як діяти, якщо ображають когось поряд із тобою? Проговорюйте це з дитиною. По-перше, ви зрозумієте її мислення. По-друге, допоможете їй впоратися з цими ситуаціями. Інколи страх і небажання ходити до школи може спричиняти булінг чи нерозуміння певних моментів. Якщо пропрацювати це, то дитина буде «підкованою» і більш впевненою.

Третій сезон реаліті «Екси» дивіться вже 14 вересня о 19:00 на Новому каналі!