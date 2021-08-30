Як поводитися батькам першокласників? Топ-6 порад психолога

Ведуча реаліті «Екси» на Новому каналі Наталя Єжова переконує, що ці правила зроблять перехід дитини у новий статус комфортнішим

Батьки першокласників нервують перед 1 вересня, як ніхто. Аби процес звикання до школи був менш стресовим і для них, і для дитини, психолог та ведуча проекту «Екси», який 14 вересня стартує на Новому каналі, Наталя Єжова дала кілька дієвих порад.

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Оцінки

– Потрібно донести дитині, що її оцінки – не для когось, а для неї самої, – каже психологиня. – Якщо ж показувати протилежне, то дитина маніпулюватиме своїми балами. Так батьки наче вдруге підуть до школи: робитимуть уроки замість дитини та перебиратимуть на себе відповідальність. Найважливіше завдання – показати дитині, що навчання – її особисте зростання.

Піклування про комфорт

– Запитуйте дитину, як вона почувається у школі, – розповідає експертка. – У батьків має бути розуміння, наскільки комфортно їй знаходитись у класі, спілкуватися з учителями та однолітками. Якщо дитина не хоче про це говорити, то є перевірений спосіб. Сядьте разом з нею, намалюйте школу, вчителів, однокласників. Якщо там яскраві барви – все добре, це означає, що атмосфера на навчанні хороша. Якщо ж школа в темних тонах, або дитина намалювала себе десь поза нею чи зобразила негативні емоції, батькам слід замислитися. Розпитайте, хто намальований, чому саме таке зображення. На прикладі картинки більше шансів почути правду про реальність.

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На одній хвилі

– Намагайтеся відчувати настрій дитини, помічати найменші маячки, – радить Наталя. – Якщо розумієте, що щось сталося, не сваріть, а спокійно розберіться. Вислухайте її, проговоріть свої співчуття чи зауваження, прийміть разом рішення, що робити в цій ситуації. Таким чином ви допоможете школярику зараз і не залякаєте на майбутнє. Про інші проблеми він потім розповідатиме сам.

Контакт із вчителем

– Налагодіть контакт із першим вчителем та підтримуйте його, – ділиться Єжова. – Так ви завжди зможете отримувати зворотній зв’язок: дізнаватися, що дитині вдається, а що ні, що потрібно «підтягнути», які сильні сторони, за що можна хвалити.

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Сильні та слабкі сторони

– Спостерігайте, які предмети подобаються дитині, які їй даються найлегше, та дайте в цій галузі більше свободи, – каже ведуча Нового каналу. – В тому, що дається складніше, допоможіть самостійно або знайдіть репетитора. Якщо запустити певний предмет, то дитина перестане розуміти, що відбувається на уроках, і потім нудьгуватиме там.

Слова любові

– Підтримуйте дитину! – зазначає психологиня. – Регулярно висловлюйте слова любові, хваліть дитину, показуйте, що вам важлива вона, а не її оцінки.

Третій сезон реаліті «Екси» дивіться вже 14 вересня о 19:00 на Новому каналі! А більше цікавих тем та дієвих порад від ведучих Наталі Єжової та Олександра Педана читайте на сайті телеканалу.