Как себя вести родителям первоклассников? Топ-6 советов психолога

Ведущая реалити «Эксы» на Новом канале Наталья Ежова убеждает, что эти правила сделают переход ребенка в новый статус более комфортным

Родители первоклассников нервничают перед 1 сентября, как никто. Чтобы процесс привыкания к школе был менее стрессовым и для них, и для ребенка, психолог и ведущая проекта «Эксы», который 14 сентября стартует на Новом канале, Наталья Ежова дала несколько действенных советов.

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Оценки

– Нужно донести ребенку, что его оценки – не для кого-то, а для него самого, – говорит психолог. – Если же показывать обратное, то ребенок будет манипулировать своими баллами. Так родители словно во второй раз пойдут в школу: будут делать уроки вместо ребенка и перекладывать на себя ответственность. Самая важная задача – показать, что учеба – его личный рост.

Забота о комфорте

– Спрашивайте у ребенка, как он чувствует себя в школе, – рассказывает эксперт. – У родителей должно быть понимание, насколько комфортно ему находиться в классе, общаться с учителями и сверстниками. Если ребенок не хочет об этом говорить, то есть проверенный способ. Сядьте вместе с ним, нарисуйте школу, учителей, одноклассников. Если там яркие краски – все хорошо, это значит, что атмосфера на учебе хорошая. Если же школа в темных тонах, или ребенок нарисовал себя где-то вне ее или изобразил негативные эмоции, родителям следует задуматься. Расспросите, кто нарисован, почему такое изображение. На примере картинки больше шансов услышать правду о реальности.

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На одной волне

– Старайтесь чувствовать настроение ребенка, замечать малейшие маячки, – советует Наталья. – Если понимаете, что что-то произошло, не ругайте, а спокойно разберитесь. Выслушайте ребенка, проговорите свои соболезнования или замечания, примите вместе решение, что делать в данной ситуации. Таким образом вы поможете школьнику сейчас и не запугаете на будущее. О других проблемах он потом будет рассказывать сам.

Контакт с учителем

– Наладьте контакт с первым учителем и поддерживайте его, – делится Ежова. – Так вы всегда сможете получать обратную связь: узнавать, что ребенку дается, а что нет, что нужно «подтянуть», какие сильные стороны, за что можно хвалить.

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Сильные и слабые стороны

– Наблюдайте, какие предметы нравятся ребенку, какие ему даются легче, и дайте в этой области больше свободы, – говорит ведущая Нового канала. – В том, что дается сложнее, помогите самостоятельно или найдите репетитора. Если запустить определенный предмет, то ребенок перестанет понимать, что происходит на уроках, и потом будет там скучать.

Слова любви

– Поддерживайте ребенка! – отмечает психолог. – Регулярно произносите слова любви, хвалите его, показывайте, что вам важен он, а не его оценки.

Третий сезон реалити «Эксы» смотрите уже 14 сентября в 19:00 на Новом канале! А больше интересных тем и действенных советов от ведущих Натали Ежовой и Александра Педана читайте на сайте телеканала.