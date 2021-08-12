Участница Супер Топ-модель по-украински привела парня в реалити про отношения

Блогер и модель Аня Сулима раскроет все секреты и проблемы личного в проекте «Эксы» на Новом канале

«Быть вместе или разойтись навсегда?» – вот в чем вопрос. Ответ на него будут искать участники реалити об отношениях и правилах жизни «Эксы», которое 14 сентября стартует на Новом канале.

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Разобраться в своих проблемах и решить все недоразумения пришла участница проекта «Супер Топ-модель по-украински» Аня Сулима. Они с любимым Августом вместе уже полтора года. Парень даже сделал ей предложение руки и сердца. Год Сулима ходила в статусе невесты, но что-то в их отношениях пошло не так…

– Мы не понимаем друг друга. Не слышим, – признается Аня Сулима. – У меня накопились обиды и боль. Вместо того, чтобы садиться сразу и спокойно их высказывать, я делаю это через крики, поскольку очень нервная и эмоциональная девушка. Август в такие моменты автоматически будто надевает воображаемую коробку и не слышит меня. И в итоге мы замалчиваем проблемы, чтобы не обидеть друг друга.

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Август утверждает, что не закрывается, а просто не понимает, чего на самом деле хочет Аня. И почему он «попадает под горячую руку» ни за что.

– Аня такой человек, что может загореться эмоционально в секунду, – делится парень. – Банальная ситуация: она не может найти свой бюстгальтер. Бегает по квартире, злится, начинает на меня кричать. Затем я за пять минут нахожу «пропажу». И у Ани будто ничего не произошло, а мое настроение испорчено. Она мгновенно загорается и мгновенно гаснет, а во мне остается негатив.

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Кроме проблем с коммуникацией у Ани и Августа есть и неприятные моменты в сексуальной жизни.

– За период, который мы вместе, во многом себя ограничивали ради друг друга. Поэтому, мне кажется, потеряли себя, – делится девушка. – Хочется, чтобы все было спокойно. Хочется просто любить друг друга. Надеемся, проект нам в этом поможет.

Аня Сулима призналась, что уже в первые дни реалити к ним с Августом начало приходить понимание, как запустился механизм, который привел к разладу их отношений. Осталась ли пара вместе или рассталась – смотрите уже с 14 сентября в реалити «Эксы» по вторникам в 19:00 на Новом канале!