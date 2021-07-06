Вам терміново потрібно у відпустку: топ-5 маячків від психолога

Психологиня та співведуча реаліті «Екси», що покаже Новий канал, Наталя Єжова розібрала актуальне літнє питання

Перший місяць літа вже позаду. Але часу на відпустку ще багато. Щоправда, наскільки терміновою є її необхідність для вас? Пропонуємо визначити це разом із психологинею та ведучою реаліті «Екси», яке восени стартує на Новому каналі, Наталею Єжовою. Вона зібрала топ-5 маячків, які говорять про нагальну потребу у відпочинку.

Не встигаєте виконувати всі обов’язки на роботі

– Здавалося б, ви робите всі речі, що й завжди, але відбувається все значно довше, – каже психологиня. – Також швидше стомлюєтесь і не дороблюєте все до кінця.

Не можете переключитися

– Ви приходите на роботу, займаєтеся своїми звичними обов’язками, а потім повертаєтеся додому й продовжуєте думати про роботу, – зазначає Наталя. – Навіть коли гуляєте, їсте чи проводите день із сім’єю, не можете переключитись і все одно думками – в роботі.

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Забуваєте про дисципліну

– Якщо ви зриваєте терміни та якість виконання своїх задач, це один з найяскравіших маячків, – пояснює Єжова. – Що знижує самооцінку та впевненість у собі та справляє негативний вплив не лише на роботу, а й на вас.

Злість і стрес

– Якщо ці негативні емоції неможливо побороти, то вам точно час відпочити, – радить експертка. – Це впливає не лише на вас, а й на ваших рідних. Ви можете без причини кричати на чоловіка чи дружину, дитину, друзів, батьків. Насправді це просто стрес через перепрацювання і перевтому.

Нестача нових ідей

– Якщо у вас на роботі немає не лише бажання щось робити, а й натхнення та нових ідей – це знак, – каже співведуча реаліті про стосунки. – Рутина з’їдає вас, падає ККД (коефіцієнт корисної дії), тож варто терміново запланувати відпустку.

Якщо ви помітили за собою ці ознаки, неодмінно слід перезавантажитися.

– Вам відомий факт, що якщо у комп’ютер завантажити надто багато файлів, то він перестає працювати? Так само людський організм, – підсумовує Наталя Єжова. – Якщо не перезавантажувати час від часу всі процеси, то він теж може «зависати». Тож потурбуйтеся про те, щоб вчасно відпочивати та бути сповненими натхнення та сил для роботи. І не лише!

Третій сезон реаліті «Екси» Новий покаже вже цієї осені. Аби не пропустити прем’єру, стежте за новинами телеканалу на сайті та у соцмережах.