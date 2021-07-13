Как провести детские каникулы без гаджетов: советы психолога

Соведущая реалити «Эксы», которое осенью покажет Новый канал, Наталья Ежова пояснила алгоритм действий для родителей

Лето в самом разгаре. Одна из самых больших проблем родителей: дети «не вылезают» из гаджетов. Как это побороть, какими должны быть настоящие каникулы, рассказала психолог и ведущая реалити «Эксы» Наталья Ежова.

– Для начала давайте разберемся, почему дети сидят в гаджетах? – говорит эксперт. – Во-первых, они не имеют чего-то интересного. Техника игры и все остальное вызывают у них больший интерес, чем собственная жизнь. Во-вторых, не могут показать свои эмоции в семье или компании, так как считают это опасным. Поэтому прячутся от проявления себя в гаджетах. Так сказать, отвлекаются.

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Самый первый шаг, который должны сделать все родители в преддверии лета – найти для ребенка что-то интереснее гаджета. Детский лагерь или любые активные занятия – игра в баскетбол, катание на роликах, плавание. Можно провести аналогию, что это та же игра, что и в телефоне, но здесь главным героем является ребенок, а не вымышленный персонаж.

– Часто спрашивают, отбирать ли гаджеты у ребенка, – говорит Наталья. – Это, конечно, возможно. Но мы живем в мире, где дети, переписываясь, созваниваясь или играя в игры поддерживают социальную связь. Так что отобрать гаджет на все лето я не советую. Стоит сделать его дозированным. Например, наладить график: 1-2 часа перед экраном в сутки. Ребенок должен четко это понимать, чтобы чувствовать в это время свободу действий с гаджетами, а потом уже не отвлекаться на него.

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Психолог говорит, что самый проверенный способ побороть проблему – сделать каникулы максимально разнообразными.

– Когда ребенок сидит дома и ничего не делает, ему становится скучно, и он берет в руки гаджеты. Если каникулы распланированы, то такой проблемы быть не должно, – говорит Ежова. – Детский лагерь, соревнования, отдых у бабушки за городом, путешествия с родными – вариантов множество. На любой вкус и финансовый диапазон. Главное – правильно спланировать лето, чтобы было интересно именно ребенку. Очень важно обсудить с ним планы, чтобы это было не принудительно, а по желанию. Неважно, сколько человеку лет, нами всегда руководит интерес. Эмоция заинтересованности должна обязательно присутствовать и у вашего ребенка.

Реалити «Эксы», где Наталья Ежова является экспертом и соведущей, Новый канал покажет уже этой осенью!