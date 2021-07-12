Ведущий Нового канала испытал на себе задание участников реалити «Эксы»

Третий сезон реалити «Эксы», который осенью покажет Новый канал, будет насыщен экстремальными испытаниями. На съемках их проходят не только участники, но и ведущие. Так, в процессе создания проекта Александр Педан прыгнул с самого большого подвесного моста в Европе

– Это не первый мой прыжок. Уточню, был не банджи-джампинг, а роуп-джампинг. Эти стили отличаются. Банджи – когда натягивается резинка, а роуп – когда тебя сносят в сторону веревки, чтобы не было компрессионного удара, – рассказывает ведущий. – Сначала я не очень-то и собирался прыгать, но оказалось, что мы едем снимать проект на самый большой в Европе, как нам сказали, подвесной мост. Его высота – 43 метра, а находится он в Житомире, над рекой Тетерев. Когда приехал на локацию, у меня возникла идея снять там кусочек промо и прыгнуть с моста. В тексте была фраза: «И взлеты, и падения». После нее я прыгнул. Было кайфово! Единственное, хотел прыгать лицом, а пришлось спиной, потому что солнце светило с другой стороны. Так страшнее, поэтому это было серьезная нагрузка для меня. Кто пробовал лететь в пропасть спиной, тот меня поймет.

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Экстрим – отдушина для Александра Педана. Таким образом ведущий перезагружается и отвлекается от обыденности. А в данном случае еще и помогает проекту, ведь проверяет на себе задание участников.

– Все испытания в проекте тестируют профессионалы, – объясняет ведущий реалити. – Но они легко относятся к таким экстремальным вещам. А я обычный человек, и гораздо ближе к нашим участникам, поэтому мне важно, чтобы это было безопасно для их жизни. Чтобы эти испытания реально можно было пройти обычным людям, а не только профессиональным спортсменам. «Эксы» – это не о соревнованиях, а о борьбе с собой и за свои отношения.

Третий сезон реалити «Эксы» стартует уже в сентябре этого года. Не пропустите премьеру на Новом канале!