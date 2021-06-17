Мальчики не плачут: психолог развенчала ТОП-7 стереотипов в воспитании детей

Ведущая проекта «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова объяснила, чем могут быть опасны распространенные ошибки родителей

Как часто вы слышали о том, что мальчики не плачут, а девочки не могут играть машинками? Таких стереотипов множество. Когда, как не в XXI веке, с ними бороться? Психолог, сексолог и ведущая реалити «Эксы», которое осенью покажет Новый канал, Наталья Ежова подобрала ТОП-7 самых распространенных ошибок родителей в воспитании детей и объяснила, чем они могут быть опасны в будущем.

Говорить мальчикам, что мужчины не плачут

– Все люди считают, что благодаря таким установкам мужчина вырастет сильным. Но это не так, – говорит эксперт. – Многие не замечают, что это не мужской характер и внутренний стержень, а отказ от эмоций. И, наоборот, делает личность уязвимой. Мужчина считается сильным, когда может проявлять все свои эмоции, показывать себя настоящим. Если мальчик в детстве плачет, то это дает ему возможность закаляться, как сталь, и быть в будущем сильным. Если нет, то эта слабость может «вылезти» в возрасте 40-50 лет. Как бороться с ней тогда, никто не знает. Лучше пройти этот этап, когда формируется личность.

Токсичные друзья: как определить и что делать, чтобы от них избавиться?

Делить игрушки на девчачьи и мальчишечьи

– Мы живем в современном мире, где парикмахером, например, работают и мужчина, и женщина. Шить платья может мужчина, а работать в полиции – женщина. А такое разделение игрушек в детстве – навязывание взрослыми своего видения. Это своего рода манипуляция, – объясняет Наталья. – Которая приводит к тому, что ребенок потом не может сделать самостоятельный выбор. Самая большая боль в том, что он не счастлив и не способен на 100% реализовать свой потенциал.

Воспитывать девочек как домохозяек, а мальчикам говорить, что домашние обязанности – не их дело

– Приказной тон в воспитании детей ни к чему хорошему не приводит. Важно давать детям экспериментировать, – советует Ежова. – Если убивать интерес к домашним делам или быту сразу, то потом человек уже просто не сможет этим заниматься. И вообще не сможет экспериментировать в других делах. Жизнь становится неинтересной, не хватает энергии на любую деятельность.

Запрещать мальчикам примерять мамины платья или туфли

– В любом случае у мальчика или девочки проходит процесс самоидентификации: они замечают, что отличаются друг от друга. Девочка, конечно же, самоидентифицируется с мамой, но также может попробовать себя и в роли мальчика. И мальчик понимает, что есть ролевая модель – отец, поэтому повторяет все за ним. Но ему все равно интересно понять, как оно – побыть в платье, – говорит психолог. – Это нужно даже для того, чтобы он ощутил: ходить на каблуках больно, а в платье – неудобно. Примеряя различные роли, мальчик становится мужчиной, а девочка – женщиной. Запрет делать это в детстве может привести к тому, что ему будет интересно переодеваться или попробовать другую ориентацию в будущем. Правило «запретный плод – сладок» никто не отменял.

Путешествие-сюрприз и рождение дочери: Наталья Ежова – о лучших днях рождения

Прививать навыки ухода за собой и соблюдение личной гигиены только девочкам

– Чистоплотность и тщательный уход за собой – важный аспект и для мужчин, и для женщин. Это все наше здоровье, – говорит ведущая Нового канала. – Например, стереотип, что мужские руки должны быть сильными, но неважно, как они выглядят, – это устаревшее суждение.

Заставлять мальчиков заниматься только силовым спортом или футболом, а танцы и скрипку, например, оставить девочкам

– Я против любого насилия. Подобное принуждение убивает волю человека. Где присутствует такой процесс, там нет здоровой и сильной личности, – рассказывает эксперт. – Важно определять и развивать сильные стороны человека, какого бы пола он не был. Может родиться мальчик, у которого есть дар к игре на скрипке или девочка, у которой способности к занятию борьбой. Важно не то, что хочется развить родителям, а то, что у ребенка проявляется и развивается самостоятельно.

Не проявлять много нежности к мальчику, потому что вырастет «маменькиным сынком»

– Когда мы прикасаемся к ребенку, то в нем закладывается чувство безопасности. Если мама не берет малыша на руки, не гладит его, не целует, то нет базового доверия к миру, – объясняет психолог. – Это касается всех. Если такого нет, то мальчик может быть агрессивным и чувствовать опасность. Чтобы добрать эту нежность, он станет выбирать женщин старшего возраста. Хуже даже не то, что он не насытился нежностью, а то, что не сможет сам ее проявлять. В этом чувстве нуждаются все люди. Да и все живые организмы (смеется). Закрыть физическую потребность в защите и доверии – это человеческая база, которая в пирамиде Маслоу стоит на втором уровне. Человек, который не имеет этой базы, не может двигаться по жизни, развиваться и реализовывать свои цели.

Третий сезон реалити «Эксы» Новый канал покажет уже этой осенью. Не пропустите взрывную премьеру!