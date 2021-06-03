Путешествие-сюрприз и рождение дочери: Наталья Ежова – о лучших днях рождения

Психолог и ведущая реалити «Эксы» (Новый канал) встретила праздник на съемочной площадке и поделилась самыми яркими воспоминаниями из этого дня

У нас особая дата! 3 июня свой день рождения празднует психолог и соведущая реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова. Напомним, что сейчас в разгаре съемки третьего сезона проекта, поэтому не удивительно, что свой новый год жизни звезда встретила на съемочной площадке. В 00:00 команда проекта приостановила процесс и ярко поздравила ведущую. Были громкая музыка, цветы, торт и, конечно же, множество теплых пожеланий.

– Я не ожидала такого сюрприза, – говорит Наталья Ежова. – Было столько эмоций, что даже слезы радости выступили. Не знала, как еще реагировать, поэтому просто искренне радовалась. Кстати, это была моя мечта – встретить день рождения на съемочной площадке с командой реалити «Эксы». Хотела, но не ожидала, что на самом деле так начну праздновать свой день. Такое впечатление, что все, что происходило вокруг, было спланировано специально для меня.

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Сюрпризы на день рождения ведущей устраивают уже не впервые.

– Когда-то муж закрыл мне глаза и сказал, что летим в путешествие. Я не знала, куда именно, – рассказывает за кулисами съемок ведущая. – Оказалось, что мы отправились в Испанию. Узнала о локации уже на месте. Еще запомнила празднование, когда собрала всех своих подруг, и мы устроили фотосессию с цветами. Это было очень интересно и, главное, красиво. Потом у всех были портреты, где крупным планом – лицо и рядом большой цветок. Впоследствии довольно долго эти похожие фотки были на аватарках в соцсетях у всех моих девчонок.

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Один из самых памятных дней Натальи Ежовой не нуждался в фейерверках и сюрпризах.

– Моя младшая дочь Кира родилась за две недели до моего дня рождения. Поэтому тот год стал очень особенным, – делится ведущая проекта «Эксы». – Праздник был трепетным и нежным. Действительно, не нужно было много людей и фейерверков. Самое большое счастье, маленькая дочь, было в наших руках.

Новый канал поздравляет Наталью Ежову с днем рождения! Желает побольше незабываемых моментов, ярких эмоций и, конечно же, легких съемок третьего сезона реалити «Эксы», которое уже этой осенью выйдет в эфире.