Участники реалити «Эксы» скоро станут родителями

Героиня проекта о бывших влюбленных (Новый канал) сообщила о своей беременности в Instagram

Несколько лет супружеской жизни и несколько неудачных попыток родить ребенка, ссоры и расставания – все это уже позади у участников второго сезона реалити «Эксы» (Новый канал). Светлана и Александр пришли на проект, чтобы сохранить свой брак, и им это удалось. Пара неоднократно радовала поклонников в Instagram совместными счастливыми фотографиями, а недавно сообщила о своей беременности.

– Мы беременны, – поделилась приятными новостями участница реалити о бывших влюбленных. – Почему я сказала «мы»? Потому что для нас это мечта. Учитывая наши неудачные прошлые разы, мы хотели сохранить беременность в секрете. И никому раньше времени не говорили. Даже мои родители узнали не сразу.

Рагу из кролика по-педански

Александр Педан сидел в каталажке

Светлана призналась, что для нее эти изменения в жизни хоть и приятные, но очень волнительные. Ведь еще находясь на проекте, «эксы» рассказывали, насколько хотят пополнения в семье.

– Я очень прошу не спрашивать о сроке беременности и не писать свои догадки, – обратилась к своим поклонникам участница проекта, который показывал Новый канал. – Позже я сама обо всем расскажу. Мне сейчас трудно об этом говорить. Это личное, за которое я очень волнуюсь.

Новый канал желает будущим родителям Светлане и Александру легкой беременности!

И напомним: «Эксы» – это проект, в котором бывшие влюбленные пытаются разобраться в своих отношениях. Хэппи энд – не обязательное условие. По окончанию пары могут разойтись окончательно, главная задача реалити – помочь участникам выяснить свои отношения. Новый канал показал два сезона проекта. Ведущий «Эксов» – Александр Педан, а соведущая – психолог и сексолог Наталья Ежова.