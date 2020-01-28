Ведущий реалити «Эксы» на Новом канале за свои 37 лет попробовал очень много разных блюд. Но почему-то по вкусу ему не пришелся именно борщ

Александр Педан любит поесть. А кто же не любит? Общаясь в соцсетях со своими подписчиками, он рассказал о блюде, которое любит меньше других.

– Я ел в своей жизни такие вещи… От червяков до чего угодно, – рассказывает Педан. – Но вот какой парадокс: нет такого, что я ненавижу. Не люблю борщ. Такой я украинец. Но сало ем.

Александр уверяет – он всеядный человек. Но в последнее время начал замечать, что не очень любит жирную пищу, в частности, свинину. А вот список любимых блюд Педана значительно длиннее.

– Из горячего не откажусь от голубцов и рыбы, – рассказал ведущий Новому каналу. – Больше люблю белую рыбу. Лосось – не для меня, какой бы он ни был красивый. А еще люблю салаты. Часто готовлю их дома – с помидорами, моцареллой или просто микс салатов. Из сладкого обожаю тирамису.

Кстати, ловите пример здорового питания от Педана: большой завтрак – обязательно. Сладкое и мучное – только в первой половине дня. Ужин – легкий. А вот после 19:00 ведущий стараетя вообще не есть.

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Кстати, на сайте Нового канала продолжается прием анкет на участие в третьем сезоне реалити «Эксы». Заполняй анкету ЗДЕСЬ.

Фото – @pedanos