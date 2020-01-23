Александр Педан побывал на острове вечной весны

Ведущий Нового канала рассказал о путешествии на португальскую Мадейру

Чуть ли не все ведущие Нового канала начали 2020-й год с путешествий. Для отдыха выбрали очень разные направления – Юлия Панкова («Ревизиор Х») вместе с мужем посетила горнолыжный курорт в Австрии, Елена Филонова («Ревизор Х») – Германию, Сергей Никитюк («Топ-модель по-украински») – Исландию и Великобританию, Елена-Кристина Лебедь («Аферисты в сетях») – Кубу. Список можно продолжать, но мы остановимся на ведущем реалити «Эксы». В январе Александр Педан решил показать жене и друзьям свою любимую Португалию.

– Португалия мне нравится за то, что она не такая пафосная, как соседняя Испания, – говорит он. – И цены по сравнению с другими европейскими странами не так кусаются. А еще – за океан и очень вкусные морепродукты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram pedanos 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Первую остановку компания совершила в городе Порто, а оттуда отправилась на остров Мадейра.

– Пять лет назад я уже бывал на Мадейре, но тогда летал ради серфинга, – рассказывает ведущий Нового канала. – Сейчас же был семейный отдых. Мы арендовать авто и объездили весь остров. И самое экстремальное, что у нас было, это трекинг (пешеходная прогулка – прим. ред.) длиной в 3,5 км (улыбается). Очень рекомендую. Ты гуляешь около 3,5-4 часов и созерцаешь пейзажи, при этом видишь остров с обеих сторон.

Мадейру, рассказывает Александр Педан, называют островом вечной весны. Температура воздуха там колеблется от 22 до 28 градусов. А еще на острове очень зелено, и растет много овощей и фруктов.

– На Мадейру не летят ради пляжного отдыха, – говорит Александр Педан. – Потому что остров находится в океане, и купаться там опасно. На Мадейру летят за фантастической природой. Там хочется остановиться и просто наслаждаться жизнью. Будете на острове – обязательно возьмите в аренду автомобиль. Мы заплатили 25 евро за 5 дней. Так вы лучше познакомитесь с островом.

А пока Александр Педан уже собирается в следующее путешествие, продолжается поиск новых участников «Эксов». Съемка третьего сезона запланирована на весну этого года.