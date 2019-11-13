В игровом шоу Дети против звезд 1 сезоне 8 выпуске от 13.11.2019 в студии Нового канала состоится битва талантливых детей и селезбитиз. В восьмой битве поколений участники будут соревноваться в таких индивидуальных баттлах: кулинары высшего ранга, танцовщицы балета, мастера деп-челленджа, игроки в шахматы.

Команду детей представят девушка, которая прошла стажировку в балетной школе во Франции, София Павловская; фанат челленджей в интернете, который делает 7 удачных деб-трюков 6-литровой бутылкой с 10 попыток и имеет 15 тысяч читателей в социальной сети, Макар Гриценюк; финалист 1 сезона Мастер Шеф Дети и выпускник итальянского кулинарного института Даниил Кива; чемпион Украины и Европы по шахматам, который может играть с 15 соперниками одновременно, Игорь Самуненков.

С юными талантами в 8 выпуске проекта Дети против звезд сразятся: телеведущий, шоумен и ведущий пост-шоу Тайный агент Андрей Шабанов; телеведущий, шеф-повар, автор программы по изменению питания в школах Евгений Клопотенко; актер, гений импровизации, юморист Improv Live Show Владимир Шумко; заслуженная артистка Украины, прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор.

Зрителей 8 выпуска проекта Дети против звезд ждут захватывающие танцевальные конкурсы, кулинарные битвы, игровые соревнования и известные челленджи. Смотри игровое шоу Дети против звезд онлайн на Новом канале, чтобы первым увидеть самое интересное.

Смотреть онлайн 7 выпуск программы Дети против звезд