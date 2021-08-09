Как Саша Зарицкая отпраздновала день рождения

Во время съемок шоу «Дети против звезд» (Новый канал) вокалистка группы KAZKA рассказала о первом путешествии за границу на собственной машине

В начале августа вокалистка украинской группы KAZKA Саша Зарицкая отпраздновала день рождения — ей исполнилось 29 лет. Этот день девушка провела вместе с самыми близкими людьми за пределами Украины. Где именно, Саша рассказала за кулисами шоу «Дети против звезд», третий сезон которого снимает Новый канал.

— Это первый день рождения на моей памяти, который я не сильно и отмечала. Обычно праздник длится целую неделю — я Лев по гороскопу и очень люблю свой день рождения, — смеется Саша. — В этом году решила поехать с семьей в Хорватию. Это была первая в моей жизни поездка за границу на собственном автомобиле, я была все время за рулем. Это было очень сложно, но я не замечала трудностей. Люблю путешествовать, в поездке чувствовала огромную свободу — на своей машине колесить очень удобно, едешь, куда и когда хочешь.

«Дети против звезд»: Tayanna каталась на сапборде, а Женя Кот решал примеры

Один из самых любимых дней Саша провела в красочном месте, которое очаровало девушку.

— Мы сняли небольшой домик в горах, возле лавандовой фермы. Это было сказочно! Мы купили торт, вино — было тихо, уютно и мило. У меня так практически не бывает, ведь обычно тусуемся всю неделю, — отметила певица. — Я почувствовала, что взрослею, что мне уже 29 лет. Ела торт и думала: «Вот это настоящее счастье!»

Смогла ли звездная команда Саши Зарицкой победить команду талантливых детей, узнаете уже скоро. Премьера третьего сезона шоу «Дети против звезд» — этой осенью на Новом канале!