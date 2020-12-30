Сергей Притула о самом ужасном праздновании Нового года: «Предлагали побить Деда Мороза»

Ведущий шоу «Дети против звезд» и «Где логика?» вспомнил романтику 90-х

Если верить народной примете, то как Новый год встретишь, так его и проведешь, и хорошо, когда она не сбывается. Ведь не всегда удается в ночь с 31 декабря на 1 января оказаться в душевной компании. Иногда не получается удачно отпраздновать и у знаменитостей. Новый канал узнал у ведущего шоу «Дети против звезд» Сергея Притулы о самом провальном застолье.

– За 39 Нових років, які я зустрів, жахливим був один. Добре його пам’ятаю. Це було ще за студентських часів, – вспоминает он. – Тоді я виявляв симпатію до однієї дівчини, і вона мене запросила до себе зустріти Новий рік. Подумав, що це прояв взаємної симпатії. Взяв шампанське та квіти, одягнув шапку Діда Мороза і весь такий натхненний поїхав до неї. Коли приїхав, виявилося, що в неї на хаті гуляла компанія друзів. Серед них було багато парубків, для яких я був чужаком.

Ведущий все же решил остаться на праздновании.

– Гуляли ми в одному з «цікавих» районів Тернополя, сповненого «романтикою» 90-х, – продолжает Сергей. – Доки компанія була тверезою – ще так сяк. Але потім дехто почав пропонувати «дати звізди Діду Морозу». Почувався не в своїй тарілці і терпів це все лише заради дівчини – дуже хотів, аби вона була до мене прихильною. В ту ніч відчував такі неприємні емоції. А той рік, на відміну від його святкування, виявився непоганим.

Надеемся, и следующий год окажется для ведущего крутым. Ведь Сергей Притула заканчивает его в компании звезд и талантливых школьников в шоу «Дети против звезд». Чем они будут удивлять – смотрите сегодня в 19:00 на Новом канале.

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