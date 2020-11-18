Слезы, чешки, трико: Евгений Кот – о карьере танцовщика в 13 лет
Хореограф рассказал, как бросил футбол и каратэ ради танцев
Иногда нам кажется, что другим все дается легко. Но в действительности это далеко не так. Сегодня Евгений Кот – известный хореограф, победитель проектов «Танцюють всі». Какой путь ему пришлось пройти, чтобы достичь успеха, Евгений рассказал за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал).
– Рос самым обыкновенным мальчишкой, – говорит Евгений. – Занимался футболом и каратэ. Но моя мама мечтала, чтобы я танцевал. Всегда говорила, что у меня это хорошо получается. Потому что иногда видела, как танцевал дома. В восьмом классе она предложила сменить школу и поступить в лицей искусств.
По словам хореографа, он очень не хотел менять учебное заведение.
– Я плакал и просил, чтобы меня туда не отдавали, – говорит Евгений. – Считал, что чешки и трико – это не для мужчин. Да и вообще, тогда танцы были не в моде. А еще начинать карьеру танцовщика в 13 лет немного поздно, потому что кое-кто уже ее заканчивает (улыбается).
Евгений рассказывает, что родители его очень поддерживали. Приезжали на отчетные концерты и снимали все на камеру.
– И я действительно увлекся учебой, – признался хореограф Новому каналу. – Хотя еще на первых курсах подумывал о мореходке, ведь у нас в Херсоне все парни туда идут. После лицея поступил с высокими баллами в Киевскую академию эстрадного и циркового искусства.
Хореограф говорит, что в Киеве он начал ходить на различные кастинги. Были неудачи, а потом – стремительный успех. Ведь после первого сезона «Танцюють всі» его пригласили стать ассистентом хореографов во втором сезоне.
Интересно, сумеет ли Евгений одержать победу в шоу «Дети против звезд»? Включайте сегодня в 19:00 Новый канал и смотрите яркие выступления хореографа и обладательницы кубка мира по диско Варвары Столярчук.
Больше новостей:
Как сбрасывать негатив? Эффективный метод от Жени Кота
Jerry Heil рассказала, какой парень может покорить ее сердце