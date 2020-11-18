Хореограф рассказал, как бросил футбол и каратэ ради танцев

Иногда нам кажется, что другим все дается легко. Но в действительности это далеко не так. Сегодня Евгений Кот – известный хореограф, победитель проектов «Танцюють всі». Какой путь ему пришлось пройти, чтобы достичь успеха, Евгений рассказал за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

– Рос самым обыкновенным мальчишкой, – говорит Евгений. – Занимался футболом и каратэ. Но моя мама мечтала, чтобы я танцевал. Всегда говорила, что у меня это хорошо получается. Потому что иногда видела, как танцевал дома. В восьмом классе она предложила сменить школу и поступить в лицей искусств.

По словам хореографа, он очень не хотел менять учебное заведение.

– Я плакал и просил, чтобы меня туда не отдавали, – говорит Евгений. – Считал, что чешки и трико – это не для мужчин. Да и вообще, тогда танцы были не в моде. А еще начинать карьеру танцовщика в 13 лет немного поздно, потому что кое-кто уже ее заканчивает (улыбается).

Евгений рассказывает, что родители его очень поддерживали. Приезжали на отчетные концерты и снимали все на камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– И я действительно увлекся учебой, – признался хореограф Новому каналу. – Хотя еще на первых курсах подумывал о мореходке, ведь у нас в Херсоне все парни туда идут. После лицея поступил с высокими баллами в Киевскую академию эстрадного и циркового искусства.

Хореограф говорит, что в Киеве он начал ходить на различные кастинги. Были неудачи, а потом – стремительный успех. Ведь после первого сезона «Танцюють всі» его пригласили стать ассистентом хореографов во втором сезоне.

Интересно, сумеет ли Евгений одержать победу в шоу «Дети против звезд»? Включайте сегодня в 19:00 Новый канал и смотрите яркие выступления хореографа и обладательницы кубка мира по диско Варвары Столярчук.

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