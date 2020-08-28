Злата Огневич выбросила брендовое платье из гардероба

Артистка рассказала, почему избавилась от любимого look’а

Украинская певица Злата Огневич раз в месяц освобождает свое пространство от хлама. Девушка признается, она ежемесячно выбрасывает более 20 вещей. Говорит, что после этого чувствует легкость и комфорт. Какую вещь ей было выбросить труднее всего, Злата эксклюзивно рассказала во время съемок «Дети против звезд» (Новый канал).

– Очень полезная привычка – избавляться от лишних вещей, – говорит певица. – Вы можете выбросить бумажку, карандаш, одежду, посуду. В общем, попробуйте попрощаться с чем-нибудь. Это очень классная энергетическая терапия. Тогда увидите, как много хлама вы покупаете и храните. Со временем превратитесь в сознательного потребителя.

Злата признается, что однажды она выбросила более 150 вещей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram zlata.ognevich 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Кстати, я раз в год делаю генеральную чистку гардероба, – рассказывает девушка. – Полностью его перебираю. Все, что не носила, выбрасываю или отдаю. Считаю, что вещи должны приносить удовольствие. Пусть их будет меньше, но качественных.

Так однажды Злате пришлось попрощаться с любимым брендовым платьем.

– Я очень о нем мечтала, – говорит певица. – Оно было дорогим. Приобрела его за свой гонорар. Считала платье счастливым. Надевала на особые импрезы. Во время разбора своего гардероба почувствовала, что утратила с ним энергетическую связь. Конечно, жалко было его выбрасывать. Но все же отпустила.

В новом сезоне программы «Дети против звезд» Злата Оневич расскажет зрителям, как правильно сортировать мусор и жить в стиле эко! Не пропустите премьеру осенью на Новом канале.

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