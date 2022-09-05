Съедобный Андрей Бедняков: телеведущий разыгрывает сувенир из «Орла и Решки»

Украинский ведущий объявил о розыгрыше оригинального лота. Еще и с автографом!

«Бывших ведущих «Орла и Решки» не бывает», – заявил известный телеведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков. В течение нескольких лет он путешествовал по миру вместе с командой популярного тревела. Сейчас создатели проекта инициировали благотворительные аукционы в пользу украинской армии. Разыгрывая лоты от звезд тревела, они собирают средства для ВСУ. В этот раз деньги пойдут на покупку генератора для Авдеевской общины. Со вкусным сувениром приобщился и Андрей Бедняков.

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– Настал черед моего лота. Хочу вам предложить вот это, – говорит ведущий проекта Нового канала «Где логика?», показывая съедобную статуэтку. – Это должно было быть похоже на меня. Но что-то пошло не так. Это память о выпуске из Будапешта, мой последний сезон в «Орле и Решке». Участвуйте. Выигрывайте. Помните, что вы делаете доброе дело – помогаете Вооруженным силам Украины. Все будет Украина!

Чтобы получить съедобную статуэтку Андрея Беднякова, изготовленную из марципана, еще и с автографом телеведущего, нужно задонатить 200 грн. Таким образом вы – в розыгрыше. Ставки принимают до 20:00 9 сентября. Не медлите!