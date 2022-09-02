Андрей Бедняков станет отцом во второй раз: Фото

Ведучий Нового каналу, Андрій Бєдняков знову стане батьком. Таємницю розкрила його дружина Анастасія Коротка, виклавши на своїй сторінці в Instagram фото, на якому добре помітний округлий животик.

«Ось такі новини! Тіки не кажіть Андрію, він досі думає,що то мене камера телефона повнить. Ото йому сюрприз буде через декілька місяців», – підписала знімок Анастасія.

Зараз дивляться

Відомо, що дружина Андрія Бєднякова, акторка Анастасія Коротка з 6-річною донькою Ксенією з початком повномасштабної війни в Україні поїхала за кордон і досі знаходиться там.

В одному з інтерв’ю Андрій розповів, що донька дуже проситься додому, але він вважає, що повертатись його коханим дівчатам ще зарано.

«Оце, блін, залишив на півроку», – залишив під фото дружини жартівливий коментар Андрій.

Ми всі дуже віримо, що скоро війна закінчиться, і всі, хто поїхав за кордон, зможуть нарешті повернутися до рідних додому, а Андрій зможе особисто зустріти дружину з малям з пологового будинку в вільній, мирній Україні.